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16:55 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

В китайской деревне появился огромный QR-код из деревьев

В китайской деревне Силиньшуй в провинции Хэбэй появился огромный QR-код из высаженных на поляне деревьев.

Электронное послание было сделано из 130 тысяч китайских можжевельников, выращенных на поляне длиной 227 метров с каждой стороны. Деревья на ней разной высоты — от 80 сантиметров до 2,5 метров, сообщает South China Morning Post.

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На земле эта поляна выглядит как изысканный «живой» лабиринт, какие раньше делали в английских загородных поместьях. Однако с воздуха становится понятно, что это QR-код, использование которых очень популярно в Китае.

Чаще всего такие коды используют для безналичных покупок на смартфоне.

Неизвестно, как высоко надо взлететь, чтобы суметь просканировать этот QR-код, и как добраться до этой высоты. Но туристы, которым удастся это сделать, будут подключены к туристическому аккаунту на WeChat — китайской социальной сети.

Деревня Силиньшуй была названа самой красивой деревней провинции в 2015 году и получила 1,1 миллиона юаней (168 тысяч долларов) на развитие региона.

Как работают QR-коды

QR-коды в Китае используют преимущественно для совершения быстрых покупок. QR-код — это небольшой рисунок состоящих из черных и белых квадратов. В нем могут быть зашифрованы, например, цена товара или инструкция к нему.

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Официанты иногда носят футболки с QR-кодом на спине, чтобы посетители могли просканировать его и оставить таким образом чаевые.

Даже попрошайки иногда наносят QR-коды на свои таблички с просьбой о пожертвованиях.

Несколько лет назад QR-коды использовались для раскрутки бизнеса. В 2013 году китайская строительная компания Vanke создала QR-код площадью в 6,4 тысячи квадратных метров около своей строительной площадки. В коде были зашифрованы изображения и звуки, которые рекламировали будущий дом возможным покупателям.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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