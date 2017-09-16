В китайской деревне появился огромный QR-код из деревьев
В китайской деревне Силиньшуй в провинции Хэбэй появился огромный
В китайской деревне Силиньшуй в провинции Хэбэй появился огромный
Электронное послание было сделано из 130 тысяч китайских можжевельников, выращенных на поляне длиной 227 метров с каждой стороны. Деревья на ней разной высоты — от 80 сантиметров до 2,5 метров, сообщает South China Morning Post.
На земле эта поляна выглядит как изысканный «живой» лабиринт, какие раньше делали в английских загородных поместьях. Однако с воздуха становится понятно, что это
Неизвестно, как высоко надо взлететь, чтобы суметь просканировать этот
Деревня Силиньшуй была названа самой красивой деревней провинции в 2015 году и получила 1,1 миллиона юаней (168 тысяч долларов) на развитие региона.
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