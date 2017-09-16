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18:27 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В казанском «Кроссе нации-2017» приняли участие 20750 горожан

Самым взрослым вышедшим на трассу бегуном стал 89-летний Ахмет Сиразиев.

(Город Казань KZN.RU, 16 сентября). Сегодня Казань присоединилась к всероссийскому дню бега «Кросс нации-2017» — в соревнованиях приняло участие 20750 человек. Забеги были организованы на площадке, прилегающей к Центральному стадиону, трасса проходила по улице Кремлевская.

«Кросс нации» — одно из самых масштабных всероссийских спортивных мероприятий. Ежегодно оно объединяет тысячи неравнодушных к спорту людей вне зависимости от их возраста и уровня физической подготовки. В этом году забеги должны пройти в 84 регионах нашей страны.

В этом году в Казани забеги были организованы так, что были максимально охвачены все слои населения. Первыми на беговую трассу вышли школьники, сдающие норму бега ГТО на 2 км.

Следом за ними побежали профессиональные спортсмены, которым предстояло испытать себя на больших дистанциях длиной в 8, 6 и 4 км. В самом длинном забеге (на 8 км) первыми пришли Сергей Григорьев среди мужчин и Диляра Габидуллина среди женщин, в 6-километровом — Юлиан Нятюнов и Алина Алгаева. На 4-километровой дистанции первыми стали Дмитрий Волков и Валерия Плаксина.

После профессиональных забегов прошла официальная церемония открытия, где выступили заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев и первый заместитель руководителя Исполнительного комитета города Казани Дамир Фаттахов.

«В республике сегодня делается очень многое для того, чтобы мы развивали общественное пространство, строили спортивные площадки. То, что мы под Казанским кремлем организовали соревнования — является и уважением к спорту, и желанием сделать нашу республику успешной не только с точки зрения экономики и финансов, но и с точки зрения здорового образа жизни», — отметил в своей приветственной речи Василь Шайхразиев.

«От лица Мэра Казани я поздравляю вас с этим праздником здоровья. Каждый год казанцы своим примером доказывают, что в здоровом теле — здоровый дух. Сегодня такая чудесная погода. Пусть будет максимально положительным этот добрый и светлый спортивный праздник», — поздравил любителей спорта с всероссийским днем бега Дамир Фаттахов, который также принял участие в кроссе.

Далее прошел забег руководителей республиканских и федеральных исполнительных органов. Быстрее всех дистанцию в 1 км преодолели: среди мужчин — помощник премьер-министра РТ по внешнеэкономической деятельности Назиль Насибуллин, а среди женщин — начальник управления ЗАГС Кабинета министров РТ Альбина Шавалеева.

Кроме того, забеги на 1 км прошли среди членов Исполнительного комитета города Казани, детей младше 2008 года рождения, ветеранов 35 лет и старше, членов Союза пенсионеров, студентов высших и средне-специальных учебных заведений города Казани и РТ. К слову, самым взрослым из участников стал Ахмет Сиразиев, возраст которого — 89 лет.

Впервые в этом году был организован забег для людей с ограниченными возможностями, среди которых также были желающие приобщиться к празднику бега. Но самыми эффектными, конечно, стали многотысячные массовые забеги. Победители были награждены кубками, медалями и дипломами Министерства спорта Российской Федерации, сообщает Комитет физической культуры и спорта Казани.

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