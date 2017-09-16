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18:22 (мск), источник: Новости Воронежа

В День города на проспекте Революции открылся отель «Воронеж-Мариотт»

Перед входом сегодня торжественно перерезали символическую ленточку.

Источник: Новости Воронежа

В субботу, 16 сентября 2017 года, в Воронеже состоялась торжественная церемония открытия отеля «Воронеж-Марриотт».
По слова генерального менеджера отеля Джона Матиса, воронежский «Мариотт» станет первым в Европе отелем, который был построен по новым стандартам. Они называются Marriott Modern. Их суть состоит в том, чтобы соединить эстетику и функциональность.

В отеле «Марриотт-Воронеж» 221 номер, расположен бальный зал на 550 гостей, а также пять залов, в которых можно провести конференции и другие мероприятия.

Мэрия Воронежа утвердила проект организации сквера с пешеходной зоной от улицы Комиссаржевской до Карла Маркса, то есть параллельно проспекту Революции.

Губернатор Алексей Гордеев заявил о том, что после введения отеля в эксплуатацию Воронеже будет еще привлекательнее для туристов.
Отметим, пока для гостей свои двери отель не распахнул. Произойдет это лишь после того, что застройщик передаст объект управляющей компании «Марриотт».

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