В День города на проспекте Революции открылся отель «Воронеж-Мариотт»
Перед входом сегодня торжественно перерезали символическую ленточку.
Перед входом сегодня торжественно перерезали символическую ленточку.
В субботу, 16 сентября 2017 года, в Воронеже состоялась торжественная церемония открытия отеля «Воронеж-Марриотт».
По слова генерального менеджера отеля Джона Матиса, воронежский «Мариотт» станет первым в Европе отелем, который был построен по новым стандартам. Они называются Marriott Modern. Их суть состоит в том, чтобы соединить эстетику и функциональность.
В отеле «Марриотт-Воронеж» 221 номер, расположен бальный зал на 550 гостей, а также пять залов, в которых можно провести конференции и другие мероприятия.
Мэрия Воронежа утвердила проект организации сквера с пешеходной зоной от улицы Комиссаржевской до Карла Маркса, то есть параллельно проспекту Революции.
Губернатор Алексей Гордеев заявил о том, что после введения отеля в эксплуатацию Воронеже будет еще привлекательнее для туристов.
Отметим, пока для гостей свои двери отель не распахнул. Произойдет это лишь после того, что застройщик передаст объект управляющей компании «Марриотт».