В День города на проспекте Революции открылся отель «Воронеж-Мариотт»

Источник: Новости Воронежа

В субботу, 16 сентября 2017 года, в Воронеже состоялась торжественная церемония открытия отеля «Воронеж-Марриотт».

По слова генерального менеджера отеля Джона Матиса, воронежский «Мариотт» станет первым в Европе отелем, который был построен по новым стандартам. Они называются Marriott Modern. Их суть состоит в том, чтобы соединить эстетику и функциональность.

В отеле «Марриотт-Воронеж» 221 номер, расположен бальный зал на 550 гостей, а также пять залов, в которых можно провести конференции и другие мероприятия.

Мэрия Воронежа утвердила проект организации сквера с пешеходной зоной от улицы Комиссаржевской до Карла Маркса, то есть параллельно проспекту Революции.