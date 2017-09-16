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18:23 (мск), источник: Publika.md

Умер актер, сыгравший в «Твин Пикс» и «Зеленой миле»

На 92-м году жизни умер американский актер Гарри Дин Стэнтон, сообщает Associated Press. Он скончался в одном из медицинских центров Лос-Анджелеса.

Источник: Publika.md

На 92-м году жизни умер американский актер Гарри Дин Стэнтон, сообщает Associated Press. Он скончался в одном из медицинских центров Лос-Анджелеса. По словам агента, актер ушел из жизни «по естественным причинам».

Стэнтон снялся более чем в 200 фильмах и телесериалах. Среди них «Крестный отец 2» (1974), «Чужой» (1979), «Зеленая миля» (2000), «Алиса в стране чудес» (2009), «Мстители» (2012).

Широкую известность актеру принесла роль в фильме «Париж, Техас» немецкого режиссера Вима Вендерса (1984). Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, пишут vedomosti.ru.

Последней работой Стэнтона стала роль в третьем сезоне культового американского сериала «Твин Пикс» режиссера Дэвида Линча, который вышел на экраны в этом году.

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