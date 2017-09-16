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18:09 (мск), источник: Sputnik.md

Новые методы борьбы с курением будут введены с 1 января

Экономические потери от табакокурения (с учетом ранней смертности) составляют миллион 830 тысяч леев.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik. В обозримом будущем министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы намерено сократить число курильщиков в стране на 5%. Эта цель заявлена в Национальной программе по контролю над табаком на 2017−2021 годы. Документ одобрен кабинетом министров Молдовы.

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В течение последующих двух лет власти намерены полностью адаптировать молдавское законодательство в данной области к стандартам Всемирной организации здравоохранения и Евросоюза. Также планируется проведение информационных компаний, рассказывающих о вреде курения. В них Минздрав планирует вовлечь до 80% молдавских курильщиков.

По данным профильного ведомства, ежегодно государство тратит на лечение курильщиков порядка 880 тысяч леев, а экономические потери от табакокурения (с учетом ранней смертности) составляют миллион 830 тысяч леев.

Медики отмечают, что в стране медленно, но уверенно растет смертность от заболеваний, не передающихся от человека к человеку. Причиной недугов зачастую становится курение. Так, 12% смертей в Молдове напрямую спровоцированы употреблением табака.

В связи с этим с 1 января 2018 года вступят в силу новые правила этикетирования табачной продукции. На пачках сигарет с двух сторон появятся рисунки с изображением внутренних органов, пораженных никотином. А сама надпись о том, что курение вредит здоровью, будет увеличена.

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