В Уфе участниками «Парада российского студенчества» стали более 10 тысяч человек

Главная цель Парада студенчества — сплотить и сблизить студентов вузов, дать возможность первокурсникам почувствовать себя частью большой дружной студенческой семьи. Для первокурсников парад — это яркое событие, которое каждый из участников запомнит на всю жизнь.
Кульминацией парада стала праздничная церемония посвящения в студенты в парке «Ватан». Наставления первокурсникам дали министр образования Башкортостана Гульназ Шафикова, заместитель Премьер-министра Правительства Салават Сагитов, заместитель главы администрации Уфа Сынтимир Баязитов, депутат Московской областной Думы Ирина Слуцкая и ректоры вузов. На празднике почетные гости вручили участникам Парада символический студенческий билет, зачетную книжку, ключ к знаниям и даже фрагмент «гранита науки», который вчерашним школьникам предстоит «грызть» уже будучи студентами. В заключении студенты вузов спели хором всемирный студенческий гимн «Гаудеамус».