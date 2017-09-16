В Уфе участниками «Парада российского студенчества» стали более 10 тысяч человек

УФА, 16 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Более 10 тысяч студентов вузов и ссузов столицы Башкортостана сегодня приняли участие в «Параде российского студенчества-2017» в Уфе. Торжественное шествие первокурсников сегодня прошло в 28 городах страны. В Уфе вчерашние школьники, а ныне студенты-первокурсники, единой колонной прошли от Советской площади до парка «Ватан» по улицам Советской, Заки Валиди и Карла Маркса.