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18:19 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе участниками «Парада российского студенчества» стали более 10 тысяч человек

УФА, 16 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Более 10 тысяч студентов вузов и ссузов столицы Башкортостана сегодня приняли участие в «Параде российского студенчества-2017» в Уфе. Торжественное шествие первокурсников сегодня прошло в 28 городах страны. В Уфе вчерашние школьники, а ныне студенты-первокурсники, единой колонной прошли от Советской площади до парка «Ватан» по улицам Советской, Заки Валиди и Карла Маркса.

Главная цель Парада студенчества — сплотить и сблизить студентов вузов, дать возможность первокурсникам почувствовать себя частью большой дружной студенческой семьи. Для первокурсников парад — это яркое событие, которое каждый из участников запомнит на всю жизнь.

Кульминацией парада стала праздничная церемония посвящения в студенты в парке «Ватан». Наставления первокурсникам дали министр образования Башкортостана Гульназ Шафикова, заместитель Премьер-министра Правительства Салават Сагитов, заместитель главы администрации Уфа Сынтимир Баязитов, депутат Московской областной Думы Ирина Слуцкая и ректоры вузов. На празднике почетные гости вручили участникам Парада символический студенческий билет, зачетную книжку, ключ к знаниям и даже фрагмент «гранита науки», который вчерашним школьникам предстоит «грызть» уже будучи студентами. В заключении студенты вузов спели хором всемирный студенческий гимн «Гаудеамус».

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