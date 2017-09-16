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18:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Нагиев уйдет с Первого канала «в декретный отпуск по уходу за собой»

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев заявил на программе «Голос», что уйдет в отпуск из-за нервов. Об этом пишет портал Ura.ru в субботу, 16 сентября.

Источник: РИА "Новости"
Я-то чего так переживаю, честное слово? Все, после этого проекта уйду в декрет. По уходу за собой.
Дмитрий Нагиев

В конце августа Первый канал покинул телеведущий Андрей Малахов. Он перешел на канал «Россия 1», где начал вести ток-шоу «Прямой эфир». Первый выпуск передачи вышел 28 августа.

На Первом канале Малахов работал с 1992 года.

Дмитрий Нагиев известен по сериалам «Осторожно, модерн!», «Мастер и Маргарита» и «Физрук». В начале 2000-х он вел телепередачу «Окна» на телеканале СТС.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Нарния *
пора брат, пора..
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