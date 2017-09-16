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22:01 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Ректору медуниверситета вручили знак «Почетного гражданина Воронежа»

Во время награждения Игорь Есауленко признался в любви к родному городу.

Источник: РИА "Воронеж"

Ректор воронежского медицинского университета Игорь Есауленко получил удостоверение «Почетного гражданина Воронежа» из рук губернатора Воронежской области Алексея Гордеева во время торжественной церемонии открытия празднования Дня города в субботу, 16 сентября. К удостоверению также прилагается нагрудный знак и алая лента. В ответной речи Игорь Есауленко признался в любви к родному городу и сказал, что счастлив жить и работать в Воронеже.

— Счастье — это когда тебя понимают, большое счастье — это когда тебя любят. Но настоящее счастье — когда любишь ты. Я люблю свой город, я горд тем, что я воронежец и живу в этом славном городе. Не спрашивайте, что дал вам Воронеж, спрашивайте, что вы дали Воронежу, — обратился со сцены к горожанам Игорь Есауленко.

Почетных граждан Воронежа выбирают с 1993 года. Традиционно каждый год почетное звание получают несколько человек. Среди них политики, деятели культуры, представители различных профессий. Но в 2017 году выборы почетных граждан Воронежа обернулись скандалом. Узнав, что на почетное звание кроме ректора претендует бывший мэр Воронежа Александр Цапин (управлял городом с 1995 по 2000 годы — РИА «Воронеж»), представители общественных организаций направили письмо руководителям городской Думы, в котором раскритиковали выбор претендентов. В социальных сетях общественники возмущались, что почетное звание получают люди из власти, а не простые талантливые воронежцы.

Через некоторое время после бурного обсуждения ситуации Александр Цапин отозвал свою кандидатуру. В письме к депутатам Цапин сообщил, что «самая высокая награда — уважение воронежцев — у него уже есть».

Почетными гражданами Воронежа в 2016 году стали ветеран Великой Отечественной войны Сергей Некраш и контр-адмирал Николай Ермаков.

Справка РИА «Воронеж»

Предлагать кандидатуры на звание «Почетного гражданина Воронежа» могут трудовые коллективы, общественные организации и творческие союзы. Претендентов рассматривают депутаты Воронежской городской Думы. Стать почетными гражданами могут не более двух человек ежегодно. На голосовании в городском парламенте Почетный гражданин Воронежа должен получить поддержку как минимум половины депутатов — не менее 19 голосов.

Первыми почетными жителями Воронежа в 1993 году стали ученый Александр Конопатов, писатель Гавриил Троепольский и художник Василий Криворучко.

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