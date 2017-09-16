В Самаре снесли рынок около торгового центра «Апельсин»
Объектов уличной торговли в Самаре становится все меньше. На улице
Объектов уличной торговли в Самаре становится все меньше. На улице
«Речь идет о крытом рынке, который расположен в районе торгового центра “Апельсин”. Снесли его, а также цветочные ларьки, в которых каждый житель Самары хоть раз, но покупал букет своим близким людям. Местные жители недовольны. Мясо, картошка и овощи с фруктами на рынке намного дешевле были, чем в ближайших супермаркетах», — рассказал местный житель Захар.
Стоит отметить, что власти Самары запланировали снос еще двух рынков. Речь идет о торговых рядах, расположенных на пересечении улиц Авроры и Аэродромной. Решение предстоит вынести арбитражному суду.
Также под снос попадет рынок в 15-м микрорайоне. На его месте планируют сделать парк или