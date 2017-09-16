В Самаре снесли рынок около торгового центра «Апельсин»

«Речь идет о крытом рынке, который расположен в районе торгового центра “Апельсин”. Снесли его, а также цветочные ларьки, в которых каждый житель Самары хоть раз, но покупал букет своим близким людям. Местные жители недовольны. Мясо, картошка и овощи с фруктами на рынке намного дешевле были, чем в ближайших супермаркетах», — рассказал местный житель Захар.