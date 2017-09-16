Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Французское СМИ: Саакашвили отправлен США поджечь войну с Россией
Ученые выяснили, как правильно вести сидячий образ жизни
Поклонская отреагировала на предложение выдвинуться в президенты
В ЛНР отреагировали на отказ от гуманитарной поддержки Донбасса
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
Супервулканы грозят уничтожить человечество В NASA опасаются угрозы «страшнее любого астероида»
СМИ: появилась реакция Совета Европы на отказ России платить
Путин заставил понервничать президентскую охрану
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
Эксперт: Саакашвили поставил на место беспомощного Порошенко
Военную технику Украины увидели на границе Крыма
Рудковская и Плющенко обвенчались в Москве
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
Эксперт о безразличии крымчан к словам МИД Украины о санкциях
Военную технику Украины увидели на границе Крыма
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
10Лучшие снимки Cassini
8Салют водородной бомбе
22:04 (мск), источник: Комсомольская правда

Крым на кинофестиваль потратил 13 миллионов рублей

В Ялте 15—19 сентября проходит II Международный фестиваль «Евразийский мост».

Источник: Комсомольская правда

Масштабное мероприятия стартовало вчера, 15 сентября, в курортной Ялте, где он проходит уже второй раз.

— В прошлом году бюджет фестиваля по Республике Крым составил 7 миллионов рублей, — объяснила министр культуры Республики Крым Арина Новосельская и не преминула напомнить, что тогда глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что бюджет фестиваля будет из года в год увеличиваться.

В 2017 году из казны Крыма на проведение «Евразийского моста» направлено 13 миллионов рублей.

— Правительство Республики Крым взяло на себя полностью организационную часть, а все, что касается творчества и привезенных кинофильмов, — это федеральные деньги, а также средства, которые смог привлечь Никита Сергеевич Михалков, — подчеркнула Арина Новосельская.

— Кинофорум — это очень важное, знаковое событие для нашей республики, — отметила Арина Вадимовна.

Серьезные финансовые вложения дали возможность организаторам расширить рамки встречи и пригласить гораздо больше гостей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Голливуд в шоке: Анджелина Джоли ест не каждый день
Какую пенсию получает Алла Пугачева
Греф ожидает «гигантский сдвиг» в экономике благодаря блокчейну
Волкер раскритиковал идею Путина о миротворцах в Донбассе
В Иране заявили о создании «отца всех бомб»
ЦСКА прервал беспроигрышную серию «Ростова» в РФПЛ
В Кремле отвергли идею закрепления России в Сирии
Калифорнийский суд повторно запретил продавать фуа-гра
Бывший игрок МЮ посоветовал Слуцкому тренировать в Афганистане
Спорт
Возвращение чемпионского ЦСКА? Как армейцы переиграли «Ростов» ЦСКА одержал мощную и уверенную победу дома и может быть доволен тем, как начинается осенний отрезок сезона
Авто
Новый дорогой «кореец»: дизайн рисовал автор Bentley Bentayga Новый корейский премиум-седан создан, чтобы потеснить таких грандов, как Audi A4, BMW 3-й серии и Mercedes- C-класса
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Валерия с дочерью на съемках нового телешоу: первые фото Певицы приняли участие в телепроекте «Угадай мой возраст»
Недвижимость
Власти назвали себестоимость жилья для реновации
За раздельный сбор мусора дадут скидку на ЖКУ
«Пятерочки» могут появиться на заправках
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
Леди
Как одеться в масс-маркете и выглядеть на миллион Можно ли отправиться в недорогой магазин и выйти из него с покупками, которые ничуть не уступают дорогим дизайнерским вещам?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь