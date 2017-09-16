Крым на кинофестиваль потратил 13 миллионов рублей

Источник: Комсомольская правда

Масштабное мероприятия стартовало вчера, 15 сентября, в курортной Ялте, где он проходит уже второй раз.

— В прошлом году бюджет фестиваля по Республике Крым составил 7 миллионов рублей, — объяснила министр культуры Республики Крым Арина Новосельская и не преминула напомнить, что тогда глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что бюджет фестиваля будет из года в год увеличиваться.

В 2017 году из казны Крыма на проведение «Евразийского моста» направлено 13 миллионов рублей.

— Правительство Республики Крым взяло на себя полностью организационную часть, а все, что касается творчества и привезенных кинофильмов, — это федеральные деньги, а также средства, которые смог привлечь Никита Сергеевич Михалков, — подчеркнула Арина Новосельская.

— Кинофорум — это очень важное, знаковое событие для нашей республики, — отметила Арина Вадимовна.