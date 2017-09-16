Памятник Калашникову появился в Москве

РИАМО — 16 сен. В Москве на Садовом кольце установили памятник советскому конструктору Михаилу Калашникову, сообщает в субботу Газета.ru.

Проект памятника был представлен президенту РФ Владимиру Путину министром культуры Владимиром Мединским во время посещения концерна «Калашников» в Ижевске 20 сентября 2016 года. После чего РВИО запустило акцию по сбору средств на создание скульптуры.