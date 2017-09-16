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20:18 (мск), источник: РИАМО

Памятник Калашникову появился в Москве

В Москве на Садовом кольце установили памятник советскому конструктору Михаилу Калашникову.

РИАМО — 16 сен. В Москве на Садовом кольце установили памятник советскому конструктору Михаилу Калашникову, сообщает в субботу Газета.ru.

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«После нескольких переносов дат памятник планируется торжественно открыть ко Дню оружейника 19 сентября», — отмечается в материале.

Памятник установлен Российским военно-историческим обществом при поддержке Московской городской думы и корпорации «Ростех».

Проект архитектурно-художественного решения скульптурной композиции подготовил народный художник РФ Салават Щербаков.

Проект памятника был представлен президенту РФ Владимиру Путину министром культуры Владимиром Мединским во время посещения концерна «Калашников» в Ижевске 20 сентября 2016 года. После чего РВИО запустило акцию по сбору средств на создание скульптуры.

В прошлом году президент Путин подписал указ «О праздновании 100-летия со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова», которое отмечается в 2019 году.

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