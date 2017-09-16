В параде студенчества приняло участие 8500 первокурсников

Сбор участников начался в 14:00. Со всего города потянулись стайки молодых людей — счастливые, беспечные, в кепках и майках с символикой вузов, они быстро заполняли площадь. Всего на празднике собрались учащиеся 16 вузов и 20 ссузов Самары. Ребята наперебой повторяли звонкие кричалки, делились впечатлениями, обнимались, как после долгой разлуки.

В торжественной части парада приняли участие первые лица региона. Под бурные аплодисменты на сцену поднялись губернатор области Николай Меркушкин, председатель губернской думы Виктор Сазонов, депутат Госдумы РФ Игорь Станкевич, а также руководители 36 учебных заведений области.

Прежде, чем предоставить слово собравшимся, ведущие зачитали приветственное письмо председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

«Мир, в котором мы живем, меняется стремительно. И в этом мире побеждают те, кто соответствует требованиям времени, в ком есть творческая смелость и дерзость мысли, стремление совершать открытия, инновационные преобразования. Уверен, что вы принадлежите к числу таких людей», — считает Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что вузы, которые выбрали первокурсники, помогут им приобрести прочные современные знания и стать настоящими профессионалами.

Со словами напутствия обратился к студентам глава региона. Он напомнил, что в этом году в учебные заведения области поступило более 8,5 тыс. первокурсников. «Это радует и возлагает на нас огромную ответственность. Мы должны сделать все, чтобы через 5−6 лет вы вышли из стен вуза специалистами самого высокого уровня», — заявил Николай Меркушкин.

Он напомнил, что в этом году в область приехали абитуриенты более чем из 70 регионов страны, а также из дальнего и ближнего зарубежья."Для нас это исключительно важно. Значит, наши вузы становятся престижными, — подчеркнул губернатор.

Действительно, образование в регионе движется семимильными шагами. Еще 5−6 лет назад ни один самарский вуз не входил в число лучших в стране. Сегодня по итогам 2016 г. четыре самарских вуза вошли в топ-50 России. А Самарский национальный исследовательский университет имени С. П. Королева серьезно продвинулся в глобальном международном рейтинге.

«Он обошел 2000 учебных заведений и вошел в 600 лучших вузов мира, которые определяют прогресс на нашей планете. Наша задача — чтобы университет вошел в мировой топ-100, и мы по этому пути активно идем», — подчеркнул Николай Меркушкин. Он также напомнил, что из 33 опорных вузов страны два находятся в Самарской области — это Самарский государственный технический университет и Тольяттинский государственный университет.

Есть чем гордиться и Самарскому государственному медицинскому университету. Он возглавил кластер вузов Поволжья. Сегодня по среднему баллу ЕГЭ принятых студентов СамГМУ стал одним из лидеров в стране. В него поступают самые образованные, самые высококлассные выпускники школ.

Глава региона напомнил, что уникальная выпускница из Бугульмы Анастасия Золотухина, набравшая 300 баллов по ЕГЭ, выбрала для дальнейшей учебы именно СамГМУ.

«Почем она выбрала Самару? Потому что в последние годы в наших вузах созданы все условия, чтобы любой молодой человек мог стать специалистом самого высокого уровня, — считает губернатор. — У нас 11 академиков и членов-корреспондентов РАН. Они будут читать вам лекции и передавать свой опыт».

Губернатор подчеркнул, что опираясь на молодое поколение, власти региона сделают все, чтобы Самара стала еще более привлекательной. «Мы благоустроим город, встретим чемпионат мира по футболу и проведем его так, что будем гордиться собой», — сказал губернатор.

«Наш президент Владимир Путин делает все чтобы страна занимала в мире устойчивые позиции. Но мы понимаем, что без вас, ваших знаний, упорства, духа победителя мы не сможем этого сделать. Я желаю вам побед и упорного труда. Он поможет достигнуть великих высот», — подытожил губернатор. а также из дальнего и ближнего зарубежья."Для того, чтобы стать студентами, вы прошли большой путь — школа, ЕГЭ, поступление в вузы и ссузы. Вы лучшие из лучших. Именно от вас будет зависеть дальнейшее развитие нашей области, — подчеркнул Виктор Сазонов.

После приветствия первокурсники присоединились к телемосту с Москвой, участие в котором приняли 36 городов России. Скандируя «Самара, вперед!», ребята подняли вверх руки и передали привет многотысячной студенческой братии.