Правительство Севастополя отменило государственную аккредитацию экскурсоводов

Об этом сообщила начальник главного управления культуры города Ирина Демидова. Федеральный закон «О туристкой деятельности» не предусматривает полномочия властей аккредитовать экскурсоводов ни на федеральном, ни на субъектовом уровне. Местное законодательство такое полномочие органов исполнительной власти также не предусматривает, — сказала она, комментируя принятое решение. Демидова добавила, что изменения в федеральное законодательство находятся на рассмотрении в Госудуме РФ. Если они будут утверждены, то местные нормативные акты можно будет пересмотреть.

Напомним, одной из причин принятия аккредитации экскурсоводов в Севастополе стало «засилье» непрофессионалов. На экскурсии пытались зазывать и водить туристов все кому ни лень. В итоге аккредитация была ведена в 2016 году и администрировалась Департаментом приоритетных проектов развития города. При подтверждении квалификации экскурсовод мог бесплатно получить соответствующее удостоверение, которое действовало в течение календарного года с возможностью продления. Для этого, конечно, нужно было подтвердить свою квалификацию.