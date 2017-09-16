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21:49 (мск), источник: Новости Воронежа

В День города Воронежа отгремел 13-минутный праздничный салют

Тысячи человек наблюдали его с набережной водохранилища и с мостов.

Источник: Новости Воронежа

В девять часов вечера субботы, 16 сентября 2017 года, с дамбы и косы Чернавского моста прогремел праздничный салют. Она завершил череду мероприятий, которые на протяжении всего дня проходили в Воронеже. Город праздновал свой очередной День рождения.

Посмотреть салют на набережную, а также на мосты через водохранилище стянулись несколько тысяч человек. Фейерверк никого не оставил равнодушным.
Напомним, в этом году салют на День города обошелся в 2,6 млн рублей. Его запускала подмосковная компания.

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