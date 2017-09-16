В День города Воронежа отгремел 13-минутный праздничный салют

В девять часов вечера субботы, 16 сентября 2017 года, с дамбы и косы Чернавского моста прогремел праздничный салют. Она завершил череду мероприятий, которые на протяжении всего дня проходили в Воронеже. Город праздновал свой очередной День рождения.

Посмотреть салют на набережную, а также на мосты через водохранилище стянулись несколько тысяч человек. Фейерверк никого не оставил равнодушным.

Напомним, в этом году салют на День города обошелся в 2,6 млн рублей. Его запускала подмосковная компания.