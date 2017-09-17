В Москве пройдет ежегодный осенний велопарад

«Участники велопарада проедут от Звездного бульвара по набережным до парка “Красная Пресня”. Общая протяженность маршрута составит около 30 км. Сбор участников в 11:00 на Звездном бульваре и в Останкинском проезде», — отметили в департаменте.

Велопарад не является спортивной гонкой, стать участником может любой желающий.

Мероприятие приурочено к отмечающемуся 22 сентября всемирному Дню без автомобиля. Впервые он был проведен в 1973 году в Швейцарии, когда власти этой страны в связи с топливным кризисом призвали граждан отказаться от машин на четыре дня. Москва присоединилась к акции в 2008 году.

Ограничение для автомобилистов

В департаменте уточнили, что в этот день с 11:45 до 13:20 для проезда будут закрыты Звездный бульвар, дублер проспекта Мира, улица Космонавтов, улица Бориса Галушкина, Ростокинский проезд, Русаковская набережная, Рубцовская набережная, Лефоровская набережная, набережная Академика Туполева, Сыромятническая набережная, Москворецкая набережная, Кремлевская набережная, Пречистенская набережная, Фрунзенская набережная, улица Хамовнический вал, Новодевичья набережная, Саввинская набережная, Ростовская набережная, Смоленская набережная, Краснопресненская набережная, улица 1905 года и Мантулинская улица. Движение на проезжей части будет открываться по мере прохождения колонны.

В это же время для автомобилей закроют Останкинский проезд от пересечения с улицей Академика Королева до пересечения со Звездным бульваром. С 4:00 до 16:00 будет закрыт Звездный бульвар от улицы Цандера до пересечения с Останкинским проездом.