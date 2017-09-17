Альварес расстался с девушкой перед боем с Головкиным
Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес перед боем с казахстанцем Геннадием Головкиным расстался с венесуэльской моделью Шеннон де Лимой, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Debate.com.mx.
Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес перед боем с казахстанцем Геннадием Головкиным расстался с венесуэльской моделью Шеннон де Лимой, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Debate.com.mx.
Как отмечает издание, Альварес и Лима удалили все совместные фотографии из социальных сетей и отказываются отвечать на вопросы о личной жизни.
Источник журнала People en Espanola подтвердил их расставание, но не исключил, что они еще могут сойтись.
Впервые Альварес и Лима появились вместе на публике в июне на
Несколько дней назад Гомес опубликовала в Instagram фото, на котором видно, что она беременна.
У 27-летнего Альвареса есть дочь Эмили, появившаяся на свет, когда ее отцу было всего 17 лет. Боксер известен своими амурными похождениями — среди его возлюбленных были модели, телеведущие и участница конкурса «Мисс Вселенная». Известная мексиканская актриса Кейт дель Кастильо, которую связывают с Альваресом дружеские отношения, охарактеризовала его личную жизнь фразой «Парень меняет подружек как перчатки».
В отличие от своего соперника Головкин известен как примерный семьянин. В этом году он отметил десятилетнюю годовщину свадьбы с Алиной, с которой познакомился, когда еще постоянно жил в Караганде. Пара воспитывает восьмилетнего Вадима, а на прошлой неделе у супругов родилась дочь.