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08:14 (мск), источник: Tengrinews

Альварес расстался с девушкой перед боем с Головкиным

Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес перед боем с казахстанцем Геннадием Головкиным расстался с венесуэльской моделью Шеннон де Лимой, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Debate.com.mx.

Источник: Tengrinews

Как отмечает издание, Альварес и Лима удалили все совместные фотографии из социальных сетей и отказываются отвечать на вопросы о личной жизни.

Источник журнала People en Espanola подтвердил их расставание, но не исключил, что они еще могут сойтись.

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Впервые Альварес и Лима появились вместе на публике в июне на пресс-конференции, посвященной предстоящему бою мексиканца с казахстанцем Геннадием Головкиным. До Лимы Альварес встречался с Фернандой Гомес, которая никак не связана с шоу-бизнесом. Именно она в мае поздравляла «Канело» с победой над соотечественником Хулио Сезаро Чавесом-младшим.

Несколько дней назад Гомес опубликовала в Instagram фото, на котором видно, что она беременна.

У 27-летнего Альвареса есть дочь Эмили, появившаяся на свет, когда ее отцу было всего 17 лет. Боксер известен своими амурными похождениями — среди его возлюбленных были модели, телеведущие и участница конкурса «Мисс Вселенная». Известная мексиканская актриса Кейт дель Кастильо, которую связывают с Альваресом дружеские отношения, охарактеризовала его личную жизнь фразой «Парень меняет подружек как перчатки».

В отличие от своего соперника Головкин известен как примерный семьянин. В этом году он отметил десятилетнюю годовщину свадьбы с Алиной, с которой познакомился, когда еще постоянно жил в Караганде. Пара воспитывает восьмилетнего Вадима, а на прошлой неделе у супругов родилась дочь.

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