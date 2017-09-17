Альварес расстался с девушкой перед боем с Головкиным

Источник: Tengrinews

Как отмечает издание, Альварес и Лима удалили все совместные фотографии из социальных сетей и отказываются отвечать на вопросы о личной жизни.

Источник журнала People en Espanola подтвердил их расставание, но не исключил, что они еще могут сойтись.

Впервые Альварес и Лима появились вместе на публике в июне на пресс-конференции, посвященной предстоящему бою мексиканца с казахстанцем Геннадием Головкиным. До Лимы Альварес встречался с Фернандой Гомес, которая никак не связана с шоу-бизнесом. Именно она в мае поздравляла «Канело» с победой над соотечественником Хулио Сезаро Чавесом-младшим.

Несколько дней назад Гомес опубликовала в Instagram фото, на котором видно, что она беременна.

У 27-летнего Альвареса есть дочь Эмили, появившаяся на свет, когда ее отцу было всего 17 лет. Боксер известен своими амурными похождениями — среди его возлюбленных были модели, телеведущие и участница конкурса «Мисс Вселенная». Известная мексиканская актриса Кейт дель Кастильо, которую связывают с Альваресом дружеские отношения, охарактеризовала его личную жизнь фразой «Парень меняет подружек как перчатки».