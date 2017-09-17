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09:36 (мск), источник: БЕЛТА

Европу ждет самая холодная зима за последние 100 лет — ученые

Нас ждет резкое и затяжное похолодание, которое, по прогнозам, начнется уже в ноябре. Причиной тому станет действие действие ледяных арктических масс воздуха и снижение солнечной активности.

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Источник: БЕЛТА

Британские ученые заявили, что приближающаяся зима для европейцев станет самой холодной за последние сто лет.

Нас ждет резкое и затяжное похолодание, которое, по прогнозам, начнется уже в ноябре. Причиной тому станет действие действие ледяных арктических масс воздуха и снижение солнечной активности.

Климатологи говорят, что планета движется к чему-то вроде минимума Маундера — это период долговременного уменьшения количества солнечных пятен, который был зафиксирован с 1645 по 1715 годы. Он совпадает с периодом падения солнечной активности и наиболее холодной фазой глобального похолодания климата, которая отмечалась в течение 14−19 веков (малый ледниковый период).

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