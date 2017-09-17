Европу ждет самая холодная зима за последние 100 лет — ученые

Британские ученые заявили, что приближающаяся зима для европейцев станет самой холодной за последние сто лет.

Нас ждет резкое и затяжное похолодание, которое, по прогнозам, начнется уже в ноябре. Причиной тому станет действие действие ледяных арктических масс воздуха и снижение солнечной активности.