Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
Названа главная причина смерти во время секса
Поклонская отреагировала на предложение выдвинуться в президенты
В ЛНР отреагировали на отказ от гуманитарной поддержки Донбасса
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
Что общего у биткоинов и тюльпанов?Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, какое будущее ожидает криптовалюту в России и в мире
СМИ: Молодежь бежит из Украины в Польшу, затем – в ужасе обратно
Швеция ответит РФ ударом на удар - СМИ
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
Эксперт: Северная Корея уже проиграла войну
Депутат Рады о дате штурма резиденции Порошенко
Почему мой парень не против, что я выкладываю откровенные фото
В моду вошли кожаные чапсы (фото)
"Моей вины нет": Безрукова не захотела говорить о гибели сына
Военную технику Украины увидели на границе Крыма
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
1035 лет назад погибла Грейс Келли
10:07 (мск), источник: Вести Приморье

Финал танцевального шоу Street Air пройдет во Владивостоке

Новички и профи уличного танца встретились на фестивале Street Air во Владивостоке в последнее воскресенье лета, 27 августа. По итогам очередного баттла определились несколько финалистов танцевального шоу.

17 сентября во Владивостоке состоится финал Street Air.

Новички и профи уличного танца встретились на фестивале Street Air во Владивостоке в последнее воскресенье лета, 27 августа. По итогам очередного баттла определились несколько финалистов танцевального шоу. В категории «новичок» в финал Street Air пробился Максим Барабашец. Парень получил подарки от организаторов и скоро приступит к подготовке к большому финалу. В категории «профи» победу ожидаемо праздновал Михаил Орлов, пользующийся особой популярностью среди девушек. В «Харизме» всех поразил Никита Соколов, сумевший грамотно сориентироваться в ситуации и выдавший шикарные связки под балканские танцевальные мотивы.

Главный приз фестиваля Street Air — возможность принять участие в шоу «Танцы на ТНТ». Перелет победителю по маршруту Владивосток — Москва — Владивосток в удобное для участников время оплачивается спонсорами.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Стало известно, ради кого Ким Кардашьян забралась голой на дерево. Фото
Полуторагодовалый сын популярного музыканта выпал из окна
Коалиция США обвинила Россию в ударе по сирийской оппозиции
Власти ДНР запретили ввозить украинское сало
Минобороны рассказало о новых танках на учениях «Запад-2017»
Казахстанский боксер Головкин не сумел победить Альвареса
Экс-глава НАТО назвал условие получения РФ «пряника» по санкциям
В Лондоне задержали второго подозреваемого по делу о теракте
Шарапова рассказала о зависти соотечественницы из-за контрактов
Спорт
«Гена выиграл, но это уже не спорт, а чистый бизнес» Геннадий Головкин завершил вничью бой против мексиканца Сауля Альвареса в Лас-Вегасе. Принятое судьями решение многим показалось спорным
Авто
Новый дорогой «кореец»: дизайн рисовал автор Bentley Bentayga Новый корейский премиум-седан создан, чтобы потеснить таких грандов, как Audi A4, BMW 3-й серии и Mercedes- C-класса
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Валерия с дочерью на съемках нового телешоу: первые фото Певицы приняли участие в телепроекте «Угадай мой возраст»
Недвижимость
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
Лифты в многоэтажках заменят в кредит
Россиян защитят от завышенных тарифов на ЖКУ
Сбербанк ожидает ставки по ипотеке ниже 7%
Леди
Пусть видит: можно ли выщипывать брови в присутствии бойфренда На лице маска из огурцов, волосы накручены на бигуди – в обществе принято считать, что нормальные женщины перед мужчинами в таком виде не показываются. Или все-таки да?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь