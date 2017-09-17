Эксперты рассказали о Bluetooth-вирусе, атакующем ближайшие устройства за 10 секунд

По словам экспертов, BlueBorne может привести к такому же массовому заражению, как и вирус-шифровальщик WannaCry, атаковавший весной множество устройств. Заражение может произойти в течение 10 секунд после того, как при сканировании ближайших устройств с включенным Bluetooth будет обнаружена уязвимость.

Комментируя обнаруженный вирус, в Apple заявили, что BlueBorne не страшен системам на iOS 10 и выше, в Windows выпустили обновление без уязвимости к вирусу еще в июле, а Google выпустила обновление в августе, однако его установка может занять некоторое время. ​Linux также разрабатывает способ защиты.