Прием заявок на губернаторскую стипендию в начался в Приморье

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 17 сентября, PrimaMedia.

Прием заявок на стипендию губернатора для студентов вузов стартовал в Приморье, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края. По итогам отбора победителями станут 300 студентов, которые течение полугода будут получать ежемесячные выплаты в размере 5 555 рублей.

Как сообщили в департаменте по делам молодежи, кандидат на именную выплату должен быть не старше 30 лет, обучаться на очном отделении и показывать хорошие и отличные результаты за последний семестр.

«Стипендия Губернатора направлена на стимулирование активности среди студентов, поэтому кандидат должен демонстрировать особые успехи не только в освоении образовательной программы, но и в исследовательской, спортивной, культурной или общественной деятельности. Все это учитывается при формировании списка», — подчеркнул директор департамента Александр Кайданович.

С подробной информацией о правилах приема документов можно ознакомиться здесь.

Напомним, в Приморье стипендию Губернатора студенты вузов получают с 2008 года. В 2013 году по инициативе Владимира Миклушевского размер стипендии увеличили и сделали символической — 5 555 рублей — с намеком на то, что учиться надо на одни пятерки. Конкурс в среднем составляет семь человек на одну стипендию.

Получить дополнительную информацию и подать документы можно по следующим адресам:

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) — Шишмаков Сергей Олегович — председатель Объединенного студенческого совета ДВФУ: 8 (914) 662−40−63 .

Владивостокский Государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС) — Центр молодежной политики и студенческих объединений ВГУЭС: 8 (423) 240−40−88 , представитель студенческого совета ВГУЭС — Новикова Эльмира Рамильевна: 8 (924) 735−33−69 .

Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет (Дальрыбвтуз) — Масленникова Екатерина Викторовна, помощник проректора по социальной и воспитательной работе, 8 (423) 244−01−76 .

Морской государственный университет (МГУ им. адмирала Г. И. Невельского) — Грищенко Ксения Игоревна — председатель Объединенного курсантского и студенческого совета университета: 8 (914) 722−52−54 .

Приморская государственная сельскохозяйственная академия (ПГСХА) — Смирнова Полина Эдуардовна — представитель студенческого совета академии: 8 (908) 991−12−84 .

Тихоокеанский государственный медицинский университет (ТГМУ) — Прилепская Алина Витальевна — руководитель отдела по работе с молодёжью ГБОУ ВПО ТГМУ: 8 (423) 245−17−10 .

Владивостокский филиал Российской таможенной академии (ВФ РТА) — Конищев Тимур Сергеевич — председатель студенческого совета Владивостокского филиала Российской таможенной академии: 8 (984) 194−14−21 .

Владивостокский филиал Дальневосточного юридического института МВД РФ (ВФ ДВ ЮИ МВД РФ) — Мельникова Татьяна Юрьевна — начальник отдела морально-психологического обеспечения: 8 (423) 220−27−52 , gvr.415@mail.ru.

Дальневосточный государственный институт искусств (ДВГИИ) — Белозёров Михаил — председатель Студенческого совета института: 8 (999) 058−32−64 .

Тихоокеанский военно-морской институт имени адмирала С. О. Макарова — Астапов Валентин Николаевич — помощник начальника учебно-методического отдела: 8 (423) 236−09−46 .