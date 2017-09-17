Прием заявок на губернаторскую стипендию в начался в Приморье
300 лучших студентов будут получать символические 5 555 рублей в течение полугода.
300 лучших студентов будут получать символические 5 555 рублей в течение полугода.
Владивосток, 17 сентября, PrimaMedia.
Прием заявок на стипендию губернатора для студентов вузов стартовал в Приморье, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на
Как сообщили в департаменте по делам молодежи, кандидат на именную выплату должен быть не старше 30 лет, обучаться на очном отделении и показывать хорошие и отличные результаты за последний семестр.
«Стипендия Губернатора направлена на стимулирование активности среди студентов, поэтому кандидат должен демонстрировать особые успехи не только в освоении образовательной программы, но и в исследовательской, спортивной, культурной или общественной деятельности. Все это учитывается при формировании списка», — подчеркнул директор департамента Александр Кайданович.
С подробной информацией о правилах приема документов можно ознакомиться здесь.
Напомним, в Приморье стипендию Губернатора студенты вузов получают с 2008 года. В 2013 году по инициативе Владимира Миклушевского размер стипендии увеличили и сделали символической — 5 555 рублей — с намеком на то, что учиться надо на одни пятерки. Конкурс в среднем составляет семь человек на одну стипендию.
Получить дополнительную информацию и подать документы можно по следующим адресам:
Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) — Шишмаков Сергей Олегович — председатель Объединенного студенческого совета ДВФУ:
Владивостокский Государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС) — Центр молодежной политики и студенческих объединений ВГУЭС:
Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет (Дальрыбвтуз) — Масленникова Екатерина Викторовна, помощник проректора по социальной и воспитательной работе,
Морской государственный университет (МГУ им. адмирала Г. И. Невельского) — Грищенко Ксения Игоревна — председатель Объединенного курсантского и студенческого совета университета:
Приморская государственная сельскохозяйственная академия (ПГСХА) — Смирнова Полина Эдуардовна — представитель студенческого совета академии:
Тихоокеанский государственный медицинский университет (ТГМУ) — Прилепская Алина Витальевна — руководитель отдела по работе с молодёжью ГБОУ ВПО ТГМУ:
Владивостокский филиал Российской таможенной академии (ВФ РТА) — Конищев Тимур Сергеевич — председатель студенческого совета Владивостокского филиала Российской таможенной академии:
Владивостокский филиал Дальневосточного юридического института МВД РФ (ВФ ДВ ЮИ МВД РФ) — Мельникова Татьяна Юрьевна — начальник отдела
Дальневосточный государственный институт искусств (ДВГИИ) — Белозёров Михаил — председатель Студенческого совета института:
Тихоокеанский
Информацию о подаче документов в остальных вузах уточняйте в студсоветах вузов.