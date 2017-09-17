Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: появилась реакция Совета Европы на отказ России платить
Вредные примеси из татуировок путешествуют по всему телу
Поклонская отреагировала на предложение выдвинуться в президенты
В ЛНР отреагировали на отказ от гуманитарной поддержки Донбасса
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
Что общего у биткоинов и тюльпанов?Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, какое будущее ожидает криптовалюту в России и в мире
СМИ: Молодежь бежит из Украины в Польшу, затем – в ужасе обратно
Швеция ответит РФ ударом на удар - СМИ
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
Эксперт: Северная Корея уже проиграла войну
Депутат Рады о дате штурма резиденции Порошенко
Рудковская и Плющенко обвенчались в Москве
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
"Моей вины нет": Безрукова не захотела говорить о гибели сына
Военную технику Украины увидели на границе Крыма
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
1035 лет назад погибла Грейс Келли
10:31 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Прием заявок на губернаторскую стипендию в начался в Приморье

300 лучших студентов будут получать символические 5 555 рублей в течение полугода.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 17 сентября, PrimaMedia.

Прием заявок на стипендию губернатора для студентов вузов стартовал в Приморье, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края. По итогам отбора победителями станут 300 студентов, которые течение полугода будут получать ежемесячные выплаты в размере 5 555 рублей.

Как сообщили в департаменте по делам молодежи, кандидат на именную выплату должен быть не старше 30 лет, обучаться на очном отделении и показывать хорошие и отличные результаты за последний семестр.

«Стипендия Губернатора направлена на стимулирование активности среди студентов, поэтому кандидат должен демонстрировать особые успехи не только в освоении образовательной программы, но и в исследовательской, спортивной, культурной или общественной деятельности. Все это учитывается при формировании списка», — подчеркнул директор департамента Александр Кайданович.

С подробной информацией о правилах приема документов можно ознакомиться здесь.

Напомним, в Приморье стипендию Губернатора студенты вузов получают с 2008 года. В 2013 году по инициативе Владимира Миклушевского размер стипендии увеличили и сделали символической — 5 555 рублей — с намеком на то, что учиться надо на одни пятерки. Конкурс в среднем составляет семь человек на одну стипендию.

Получить дополнительную информацию и подать документы можно по следующим адресам:

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) — Шишмаков Сергей Олегович — председатель Объединенного студенческого совета ДВФУ: 8 (914) 662−40−63.

Владивостокский Государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС) — Центр молодежной политики и студенческих объединений ВГУЭС: 8 (423) 240−40−88, представитель студенческого совета ВГУЭС — Новикова Эльмира Рамильевна: 8 (924) 735−33−69.

Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет (Дальрыбвтуз) — Масленникова Екатерина Викторовна, помощник проректора по социальной и воспитательной работе, 8 (423) 244−01−76.

Морской государственный университет (МГУ им. адмирала Г. И. Невельского) — Грищенко Ксения Игоревна — председатель Объединенного курсантского и студенческого совета университета: 8 (914) 722−52−54.

Приморская государственная сельскохозяйственная академия (ПГСХА) — Смирнова Полина Эдуардовна — представитель студенческого совета академии: 8 (908) 991−12−84.

Тихоокеанский государственный медицинский университет (ТГМУ) — Прилепская Алина Витальевна — руководитель отдела по работе с молодёжью ГБОУ ВПО ТГМУ: 8 (423) 245−17−10.

Владивостокский филиал Российской таможенной академии (ВФ РТА) — Конищев Тимур Сергеевич — председатель студенческого совета Владивостокского филиала Российской таможенной академии: 8 (984) 194−14−21.

Владивостокский филиал Дальневосточного юридического института МВД РФ (ВФ ДВ ЮИ МВД РФ) — Мельникова Татьяна Юрьевна — начальник отдела морально-психологического обеспечения: 8 (423) 220−27−52, gvr.415@mail.ru.

Дальневосточный государственный институт искусств (ДВГИИ) — Белозёров Михаил — председатель Студенческого совета института: 8 (999) 058−32−64.

Тихоокеанский военно-морской институт имени адмирала С. О. Макарова — Астапов Валентин Николаевич — помощник начальника учебно-методического отдела: 8 (423) 236−09−46.

Информацию о подаче документов в остальных вузах уточняйте в студсоветах вузов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Огромную голубую медузу выловили владивостокцы на Шаморе
Трансляция гранд-финала международной дрифт-битвы D1 Primring GP
Коалиция США обвинила Россию в ударе по сирийской оппозиции
Власти ДНР запретили ввозить украинское сало
Минобороны рассказало о новых танках на учениях «Запад-2017»
Казахстанский боксер Головкин не сумел победить Альвареса
Экс-глава НАТО назвал условие получения РФ «пряника» по санкциям
В Лондоне задержали второго подозреваемого по делу о теракте
Шарапова рассказала о зависти соотечественницы из-за контрактов
Спорт
«Гена выиграл, но это уже не спорт, а чистый бизнес» Геннадий Головкин завершил вничью бой против мексиканца Сауля Альвареса в Лас-Вегасе. Принятое судьями решение многим показалось спорным
Авто
Новый дорогой «кореец»: дизайн рисовал автор Bentley Bentayga Новый корейский премиум-седан создан, чтобы потеснить таких грандов, как Audi A4, BMW 3-й серии и Mercedes- C-класса
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Валерия с дочерью на съемках нового телешоу: первые фото Певицы приняли участие в телепроекте «Угадай мой возраст»
Недвижимость
В Петербурге квартиру экс-депутата сдают за 1 млн рублей
За раздельный сбор мусора дадут скидку на ЖКУ
Лифты в многоэтажках заменят в кредит
8 вещей, которые нужно сделать после ремонта
Леди
Пусть видит: можно ли выщипывать брови в присутствии бойфренда На лице маска из огурцов, волосы накручены на бигуди – в обществе принято считать, что нормальные женщины перед мужчинами в таком виде не показываются. Или все-таки да?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь