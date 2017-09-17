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10:36 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске снова на две недели меняют схему движения в центре

Перекрытия из-за дорожного ремонта продляться с 18 сентября по 2 октября.

Источник: РИА "Новости"

Из-за ремонта в Красноярске вновь перекроют несколько участков дороги в центре, из-за чего меняется схема движения автотранспорта.

Так на проспекте Мира будет закрыто движение на участке от ул. Профсоюзов до ул. Робеспьера с 8.00 18 сентября до 23.00 29 сентября.

В связи с проведением работ по устройству ливневой канализации участок улицы Карла Маркса от улицы Диктатуры Пролетариата до улицы Кирова будет закрыт с 8.00 19 сентября до 23.00 24 сентября. Кроме того на Мира с 8.00 19 сентября до 23.00 29 сентября будет закрыт участок от улицы Перенсона до улицы Сурикова (без перекрёстков).

В районе Космоса будет закрыт участок ул. Северной от улицы Маерчака с 23 часов 22 сентября до 23 часов 2 октября будет ограничено движение транспорта.

В администрации города предлагают выбирать другой маршрут.

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