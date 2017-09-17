Хабаровчане в «эко-тренде»: в городе прошёл экологический фестиваль

На набережной дальневосточной столицы состоялся фестиваль «Экологика», посвященный здоровому образу жизни, правильным питанию и повседневному поведению. Хабаровчанам предоставили возможность избавиться от опасных бытовых отходов и приобщиться к здоровому и безопасному для окружающей среды образу жизни.

«Мы не нацелены на то, чтобы убирать. Мы хотим, чтобы жители города наконец-то поняли, что если они перестанут мусорить, то и убирать будет нечего. Проект призван объединить всех людей, которые стремятся к здоровому образу жизни и хотят существовать в гармонии с окружающим миром», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» организатор «Экологики» Яна Бондаренко.

На сцене фестиваля сменяли друг друга музыкальные коллективы города и лекторы. Первым на сцене появился дуэт Eco Beat, который исполнил партию на барабанах из мусора. Участники лектория рассказали горожанам об экологичном образе жизни, здоровом питании и вегетарианстве. На фудкортах хабаровчанам представили исключительно полезную и здоровую пищу — никаких хот-догов и бургеров.

Акция «Вторая жизнь вещей» дала возможность избавиться от ненужного и вместе с тем бесплатно получить любые понравившиеся предметы. Координатор акции Татьяна Шихалева этим летом уже проводила бесплатную ярмарку, о которой писало агентство.

«Мероприятие шикарное. Я не знала, что у нас столько всяких вегетарианских продуктов, некоторые попробовала. Фримаркет очень нравится людям, я считаю, что обмен вещами удался. В отличие от самостоятельного мероприятия, на “Экологике” больше вещей приносили, чем забирали», — отметила Татьяна Шихалева.

Также на фестивале состоялся мастер-класс от первой дальневосточной школы моды и дизайна, где женщин учили быть в «эко-тренде». Для совсем юных посетителей на мероприятии прошёл мастер-класс «Очумелые ручки» — дети учились делать полезные вещи из подручных материалов. Также имел место художественный флешмоб Зеленая планета!, на котором ребята рисовали планету своей мечты. Организовали на мероприятии и акцию «Охота за батарейками», где любой желающий мог обменять непригодные элементы питания на реальные призы.

«Люди в XXI веке должны понять, что человек — не царь природы, а её составная часть. И от того, как он себя ведет, зависит, как среда будет к нему относиться. Тот мусор, который мы выбросили вчера, завтра попадет в грунтовую почву, а послезавтра, грубо говоря, из неё вырастет помидор, который мы съедим», — добавила Яна Бондаренко.