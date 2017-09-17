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10:41 (мск), источник: AmurMedia.ru

Космонавт Сергей Рязанский показал с орбиты утренний Хабаровск

На фото хорошо видна арена «Ерофей» и новые микрорайоны.

Хабаровск, 17 сентября, AmurMedia.

Космонавт Сергей Рязанский несколько дней назад выложил в интернет фотографию Хабаровска с орбиты. На ней можно различить новые микрорайоны, арену «Ерофей» и строящуюся дамбу, сообщает ИА AmurMedia.

«Когда в центральной части России заканчивается день, в этом городе уже начинается новый. С добрым утром, #Хабаровск!» — подписал фотографию космонавт.

Стоит отметить, что Сергей Рязанский уже долгое время находится на борту МКС и на выкладывает в интернет красивые фотографии из космоса. За это время космонавт-фотограф приобрел множество подписчиков.

Накануне космонавт также разместил фотографии Владивостока.

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