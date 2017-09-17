Индиец продал 11-месячного сына незнакомцу ради выпивки

За отпрыска мужчина, работающий уборщиком, получил 270 фунтов стерлингов (более 21 тысячи рублей). Полученные деньги он также направил на покупку мобильного телефона (23 фунта) и браслета для семилетней дочери (18 фунтов). Сообщается, что у мужчины есть еще и десятилетний сын. Также в сделке оказались замешаны брат продавца и работник социальных органов.