Огромную голубую медузу выловили владивостокцы на Шаморе

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Владивосток, 17 сентября, PrimaMedia.

Большая медуза голубого цвета удивила отдыхающих в бухте Лазурной во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на размещенное в сети фото пользователя jyli_lifestyle. Как рассказал корр. редакции доктор биологических наук, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева ДВО РАН Владимир Раков, это корнеротая медуза, которую с удовольствием употребляют в пищу в азиатских странах.

— Это корнеротая медуза. Она может достигать веса в 10 кг и диаметра в 0,5 метра. Она является промысловым видом. Их давно культивируют и добывают в Китае, хотя и несколько наших предприятий ею тоже занимаются. Правда у нас ее почти не едят, разве что в некоторых корейских и китайских ресторанах ее можно встретить, — рассказывает Раков.

По его словам, при варке этой медузы содержащийся в ней белок сворачивается, и она перестает быть прозрачной.

— Мне приходилось пробовать ее в Японии в жареном виде. По вкусу, она похожа на обычный жареный лук. При этом, она содержит множество минеральный солей и воды, поэтому ее также нередко засаливают в бочках с добавлением соли и квасцов, обрезая щупальца. Для человека она почти не опасна, даже если ужалит, останется только красное пятно, — говорит биолог.