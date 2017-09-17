Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: появилась реакция Совета Европы на отказ России платить
17 советов от самых старых людей планеты
«Я президент мира»: Порошенко сделал заявление на встрече в Киеве
Америке предложили купить Россию
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
Супервулканы грозят уничтожить человечество В NASA опасаются угрозы «страшнее любого астероида»
СМИ: Молодежь бежит из Украины в Польшу, затем – в ужасе обратно
Швеция ответит РФ ударом на удар - СМИ
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
Эксперт: Северная Корея уже проиграла войну
Депутат Рады о дате штурма резиденции Порошенко
Почему мой парень не против, что я выкладываю откровенные фото
В моду вошли кожаные чапсы (фото)
"Моей вины нет": Безрукова не захотела говорить о гибели сына
Военную технику Украины увидели на границе Крыма
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
1035 лет назад погибла Грейс Келли
10:47 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Огромную голубую медузу выловили владивостокцы на Шаморе

Корнеротая медуза является промысловым видом, ее мясо популярно в Китае.

Во время загрузки произошла ошибка.

Владивосток, 17 сентября, PrimaMedia.

Большая медуза голубого цвета удивила отдыхающих в бухте Лазурной во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на размещенное в сети фото пользователя jyli_lifestyle. Как рассказал корр. редакции доктор биологических наук, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева ДВО РАН Владимир Раков, это корнеротая медуза, которую с удовольствием употребляют в пищу в азиатских странах.

— Это корнеротая медуза. Она может достигать веса в 10 кг и диаметра в 0,5 метра. Она является промысловым видом. Их давно культивируют и добывают в Китае, хотя и несколько наших предприятий ею тоже занимаются. Правда у нас ее почти не едят, разве что в некоторых корейских и китайских ресторанах ее можно встретить, — рассказывает Раков.

По его словам, при варке этой медузы содержащийся в ней белок сворачивается, и она перестает быть прозрачной.

— Мне приходилось пробовать ее в Японии в жареном виде. По вкусу, она похожа на обычный жареный лук. При этом, она содержит множество минеральный солей и воды, поэтому ее также нередко засаливают в бочках с добавлением соли и квасцов, обрезая щупальца. Для человека она почти не опасна, даже если ужалит, останется только красное пятно, — говорит биолог.

Он также отмечает, что для наших вод ее появление не является редкостью. Она хоть и обитает в открытом море, течениями ее регулярно приносит к берегу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Огромную голубую медузу выловили владивостокцы на Шаморе
Трансляция гранд-финала международной дрифт-битвы D1 Primring GP
Коалиция США обвинила Россию в ударе по сирийской оппозиции
Власти ДНР запретили ввозить украинское сало
Минобороны рассказало о новых танках на учениях «Запад-2017»
Казахстанский боксер Головкин не сумел победить Альвареса
Экс-глава НАТО назвал условие получения РФ «пряника» по санкциям
В Лондоне задержали второго подозреваемого по делу о теракте
Шарапова рассказала о зависти соотечественницы из-за контрактов
Спорт
«Гена выиграл, но это уже не спорт, а чистый бизнес» Геннадий Головкин завершил вничью бой против мексиканца Сауля Альвареса в Лас-Вегасе. Принятое судьями решение многим показалось спорным
Авто
Новый дорогой «кореец»: дизайн рисовал автор Bentley Bentayga Новый корейский премиум-седан создан, чтобы потеснить таких грандов, как Audi A4, BMW 3-й серии и Mercedes- C-класса
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Валерия с дочерью на съемках нового телешоу: первые фото Певицы приняли участие в телепроекте «Угадай мой возраст»
Недвижимость
Власти назвали себестоимость жилья для реновации
За раздельный сбор мусора дадут скидку на ЖКУ
«Пятерочки» могут появиться на заправках
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
Леди
Пусть видит: можно ли выщипывать брови в присутствии бойфренда На лице маска из огурцов, волосы накручены на бигуди – в обществе принято считать, что нормальные женщины перед мужчинами в таком виде не показываются. Или все-таки да?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь