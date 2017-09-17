Огромную голубую медузу выловили владивостокцы на Шаморе
Корнеротая медуза является промысловым видом, ее мясо популярно в Китае.
Корнеротая медуза является промысловым видом, ее мясо популярно в Китае.
Владивосток, 17 сентября, PrimaMedia.
Большая медуза голубого цвета удивила отдыхающих в бухте Лазурной во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на размещенное в сети фото пользователя jyli_lifestyle. Как рассказал корр. редакции доктор биологических наук, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева ДВО РАН Владимир Раков, это корнеротая медуза, которую с удовольствием употребляют в пищу в азиатских странах.
— Это корнеротая медуза. Она может достигать веса в 10 кг и диаметра в 0,5 метра. Она является промысловым видом. Их давно культивируют и добывают в Китае, хотя и несколько наших предприятий ею тоже занимаются. Правда у нас ее почти не едят, разве что в некоторых корейских и китайских ресторанах ее можно встретить, — рассказывает Раков.
По его словам, при варке этой медузы содержащийся в ней белок сворачивается, и она перестает быть прозрачной.
— Мне приходилось пробовать ее в Японии в жареном виде. По вкусу, она похожа на обычный жареный лук. При этом, она содержит множество минеральный солей и воды, поэтому ее также нередко засаливают в бочках с добавлением соли и квасцов, обрезая щупальца. Для человека она почти не опасна, даже если ужалит, останется только красное пятно, — говорит биолог.
Он также отмечает, что для наших вод ее появление не является редкостью. Она хоть и обитает в открытом море, течениями ее регулярно приносит к берегу.