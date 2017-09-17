Завершается деятельность фонда помощи жителям Шахана после взрыва котла

Источник: Newtimes.kz

В фонде собрано почти 204 миллиона тенге неравнодушных казахстанцев после взрыва отопительного котла первого января 2017 года в жилом пятиэтажном доме в поселке Шахан Карагандинской области.

«Полностью завершено получение денежных средств от физических и юридических лиц на счет фонда. Сумма пожертвований остановилась на цифре 203 миллиона 851 тысяча 192 тысячи тенге», — сообщила председатель попечительского совета этого фонда Жамала Мамерханова.

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Ликвидация фонда как юридического лица состоится через четыре месяца, в декабре, когда состоящие на балансе семь квартир будут сняты и переоформлены на новых собственников. Как известно, от уцелевших квартир в соседних подъездах, которые не пострадали от взрыва, отказались владельцы жилья. Они заявили, что после трагедии с девятью жертвами боятся жить в этом доме. Фонд помощи пошел навстречу этим людям и на деньги, собранные неравнодушными казахстанцами, купил им равноценное жилье в Шахане. Сейчас эти квартиры находятся на балансе фонда.

«По закону фонд будет возможно ликвидировать только тогда, когда на балансе ничего не будет. Сразу в собственность мы не можем передать квартиры сиротам, малоимущим и другим очередникам. Закончим в ближайшее время ремонт и передадим во временное пользование. Так сказать испытательный срок. Понаблюдаем, будут ли они своевременно оплачивать коммунальные услуги, следить за порядком, содержать жилье в надлежащем виде и так далее. Если нареканий не будет, то они станут полноценными собственниками квартир. Эта процедура займет четыре месяца — с сентября по декабрь. И уже в конце декабря мы не будем балансосодержателями квартир и сможем юридически ликвидировать фонд», — сообщила Жамала Мамерханова.

Всего от неравнодушных казахстанцев поступило в фонд 203 миллиона 851 тысяча 192 тысячи тенге. Израсходовано 196 миллионов 842 тысячи 977 тенге. Деньги затрачены на похороны погибших, лечение пострадавших, ликвидацию последствий взрыва, разбор завалов, демонтаж, установку нового отопительного котла, вынос котельной из подвала и строительство отдельного помещения рядом с пятиэтажным домом. Модульная котельная в этом доме обошлась в 8 миллионов 126 тысяч тенге.

Кроме того, еще из шести других многоэтажных домов в Шахане фонд вынес котлы в отдельные помещения, на что затрачено 27 миллионов тенге. Итого вынесли семь котлов — один котел в доме № 4, где был взрыв, и шесть котлов в соседних домах. Оставшиеся 7 миллионов 8 тысяч 214 тенге направлены на оплату услуг фирмы, которая завершает ремонт в «отказных» квартирах, и на другие текущие расходы. Каждая семья девятерых погибших получила на следующий день после трагедии по миллиону тенге в качестве материальной помощи, двое пострадавших — по 500 тысяч тенге.

Затраты на похороны также оплачивались из средств пожертвований. Затем еще по полмиллиона тенге были перечислены семьям погибших на проведение поминальных обедов в годовщину, то есть первого января 2018 года. В первых числах сентября члены фонда приняли решение повторно выплатить семьям девятерых погибших по миллиону тенге.

Таким образом, семьи погибших получили по 2 миллиона 500 тысяч тенге наличными, не считая оплату за проведение поминок после трагедии, установку памятников, погашение кредитов, взятых ранее на бытовые нужды. Были приобретены семьям погибших квартиры взамен обрушившихся. Те, кто не хотел приобретать другое жилье, получили возмещение в денежном эквиваленте. Причем, квартиры брались не равнозначные, а даже лучше, большей площади, в других городах, а не в Шахане. Двоим пострадавшим от взрыва отопительного котла — 11-летней Елене Васильевой и 32-летнему Александру Галышеву материальную помощь повторно не платили. Ранее они уже получили по 500 000 тенге. Но текущие просьбы о выделении денег удовлетворяются. В частности, родственники 11-летней Елены Васильевой попросили дать денег на проведение косметической операции девочке. Фонд передал всю запрошенную сумму.