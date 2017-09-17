В столичном регионе ожидаются дождь и до 18 градусов тепла

Источник: РИА "Новости"

«Будет облачно, пойдет дождь, местами небольшой. В Москве температура воздуха составит 14−16 градусов, по области — от 13 до 18 градусов», — отметил представитель метеослужбы. Ветер будет южной четверти, 5−10 м/с.

Предстоящей ночью дождь ожидается небольшой и лишь местами. В столице столбики термометров поднимутся до 12−14 градусов, по области — до 9 до 14 градусов.