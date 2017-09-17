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06:36 (мск), источник: ТАСС

В столичном регионе ожидаются дождь и до 18 градусов тепла

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Облачная, дождливая погода ожидается в воскресенье в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

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Источник: РИА "Новости"

«Будет облачно, пойдет дождь, местами небольшой. В Москве температура воздуха составит 14−16 градусов, по области — от 13 до 18 градусов», — отметил представитель метеослужбы. Ветер будет южной четверти, 5−10 м/с.

Предстоящей ночью дождь ожидается небольшой и лишь местами. В столице столбики термометров поднимутся до 12−14 градусов, по области — до 9 до 14 градусов.

Днем в понедельник в Москве воздух прогреется до 23−25 градусов, по области — до 21−26 градусов. Ветер южный, 5−10 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

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