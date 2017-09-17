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07:56 (мск), источник: Tengrinews

Головкин и «Канело» завершили бой вничью: все решили судьи

Казахстанский боксер Геннадий Головкин и мексиканец Сауль «Канело» Альварес завершили бой вничью, сообщают Vesti.kz.

Поединок, который состоялся на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, включил в себя все 12 раундов. GGG с самого начала действовал очень собрано, атакуя первым номером, «Канело» вел бой из защиты.

Во втором отрезке оба боксера начали активнее попадать по друг другу. Причем каждый удар сопровождался криками с трибун.

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В начале третьего раунда Головкин включился по полной и сразу же прошла серия ударов по мексиканцу. Затем темп снова упал, но казахстанец продолжал действовать первым номером, но и «Канело» отвечал точными выпадами.

В следующем отрезке уже активнее начал действовать Альварес, но затем GGG прижал Сауля к канатам и провел неплохую атаку. В пятом отрезке боя Головкин продолжал нагнетать давление на «Канело», но мексиканец очень неплохо отвечал. После этого произошел момент, когда оба боксера в течении минуты показывали что-то подобное, как «мне твои удары не страшны».

Шестой же раунд прошел по сценарию предыдущих, Головкин атаковал, «Канело» отвечал, при этом вновь прижимаясь к канатам.

Седьмой и восьмой раунды Головкин продолжал наносить точные и сильные удары по Альваресу, но и мексиканцу удавалось неплохо отвечать. Причем в перерыве между этими раундами Максим Головкин сказал своему брату, что «сейчас все только начинается».

А по мнению экспертов, Головкин на момент перерыва этих раундов вел 68−65. Стоит отметить, что 35-летний Головкин в 18-й раз защитил титул WBA, в 16-й — IBO, в четвертый — IBF и в третий — WBC.

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