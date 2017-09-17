16-летняя девушка нашлась после пяти дней отсутствия
Благополучно закончилась история с пропажей 16-летней Милена Вдовиной, жительницы поселка Краснообск Новосибирской области, — школьница найдена живой в ночь на 17 сентября.
Благополучно закончилась история с пропажей 16-летней Милена Вдовиной, жительницы поселка Краснообск Новосибирской области, — школьница найдена живой в ночь на 17 сентября.
«Вдовина Милена Александровна найдена, жива! Спасибо всем, кто помогал в поиске!» — говорится в сообщении поискового отряда «Маяк». Девочка уже находится дома, с ней все в порядке, уточнил руководитель «Маяка» Павел Злобин.
Девочка ушла из дома около 19 часов 11 сентября в поселке Краснообск. Спустя пять дней волонтеры попросили новосибирцев о помощи.
Говорилось, что рост Милены — 170 сантиметров, она среднего телосложения, с карими глазами; волосы
Как правило, все пропавшие дети сбегают из дома, и потому шансы обнаружить их невредимыми достаточно велики. В июле в Новосибирске была объявлена в розыск 13-летняя Аиза Усубалиева. Спустя 4 дня девочку вернули домой — ребенка увидела в маршрутке и опознала бдительная женщина.