16-летняя девушка нашлась после пяти дней отсутствия

«Вдовина Милена Александровна найдена, жива! Спасибо всем, кто помогал в поиске!» — говорится в сообщении поискового отряда «Маяк». Девочка уже находится дома, с ней все в порядке, уточнил руководитель «Маяка» Павел Злобин.

Девочка ушла из дома около 19 часов 11 сентября в поселке Краснообск. Спустя пять дней волонтеры попросили новосибирцев о помощи.

Говорилось, что рост Милены — 170 сантиметров, она среднего телосложения, с карими глазами; волосы темно-русые прямые до плеч. Подросток была одета в черную куртку с капюшоном, черные джинсы и черные кроссовки. По некоторым данным, она пропала, отправившись к репетитору.