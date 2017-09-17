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08:44 (мск), источник: VN.ru

16-летняя девушка нашлась после пяти дней отсутствия

Благополучно закончилась история с пропажей 16-летней Милена Вдовиной, жительницы поселка Краснообск Новосибирской области, — школьница найдена живой в ночь на 17 сентября.

«Вдовина Милена Александровна найдена, жива! Спасибо всем, кто помогал в поиске!» — говорится в сообщении поискового отряда «Маяк». Девочка уже находится дома, с ней все в порядке, уточнил руководитель «Маяка» Павел Злобин.

Девочка ушла из дома около 19 часов 11 сентября в поселке Краснообск. Спустя пять дней волонтеры попросили новосибирцев о помощи.

Говорилось, что рост Милены — 170 сантиметров, она среднего телосложения, с карими глазами; волосы темно-русые прямые до плеч. Подросток была одета в черную куртку с капюшоном, черные джинсы и черные кроссовки. По некоторым данным, она пропала, отправившись к репетитору.

Как правило, все пропавшие дети сбегают из дома, и потому шансы обнаружить их невредимыми достаточно велики. В июле в Новосибирске была объявлена в розыск 13-летняя Аиза Усубалиева. Спустя 4 дня девочку вернули домой — ребенка увидела в маршрутке и опознала бдительная женщина.

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