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08:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Синоптики рассказали, когда в Уфе закончится бабье лето

Бабье лето 2017 в Уфе не продлится больше недели.

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Источник: Комсомольская правда

Эти выходные стали для жителей Башкирии настоящим подарком. В Уфе и других городах республики установилась теплая погода без ветра и дождей. Но уже на следующей неделе все изменится. Специалисты рассказали, сколько еще продлится бабье лето в Уфе.

Так, теплая солнечная погода без сильного ветра и дождя продержится в Башкирии до утра среды. В середине недели в регион придет циклон, вместе с которым в Уфе вновь начнутся дожди, пусть и не проливные. Ближе к концу недели возможно усиление северного ветра. Аномальных ливней и затоплений ждать не стоит — чрезвычайных ситуаций пока никто не прогнозирует.

До +7 опустится столбик термометра в пятницу, 22 сентября. Всем, кто собирается отправиться в длительный поход, стоит учесть погодные перемены и заранее позаботиться о теплой одежде.

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