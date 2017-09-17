Синоптики рассказали, когда в Уфе закончится бабье лето

Источник: Комсомольская правда

Эти выходные стали для жителей Башкирии настоящим подарком. В Уфе и других городах республики установилась теплая погода без ветра и дождей. Но уже на следующей неделе все изменится. Специалисты рассказали, сколько еще продлится бабье лето в Уфе.

Так, теплая солнечная погода без сильного ветра и дождя продержится в Башкирии до утра среды. В середине недели в регион придет циклон, вместе с которым в Уфе вновь начнутся дожди, пусть и не проливные. Ближе к концу недели возможно усиление северного ветра. Аномальных ливней и затоплений ждать не стоит — чрезвычайных ситуаций пока никто не прогнозирует.