У здания правительства будут отбиваться от захватов и нападений

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. На площади Великого национального собрания, перед зданием правительства, в воскресенье начнутся соревнования «Bodyguard 2017», в которых примут участие 100 лучших телохранителей из 18 стран.

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Программа соревнований охватит весь комплекс основных направлений, связанных с практикой личной охраны: техника и тактика охранных мероприятий, рукопашный бой, огневая подготовка, безопасность во время управления автомобилем и доврачебная помощь.

Чемпионат мира Bodyguard — 2017 впервые пройдет в Кишиневе. Они продлится до 19 сентября.