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09:31 (мск), источник: Sputniknews.kz

Сондерс считает, что GGG ограбили

Британский боксер Билли Джо Сондерс владеет единственным не принадлежащим Головкину чемпионским поясом в среднем весе.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 17 сен — Sputnik. Чемпион мира в среднем весе по версии WBO британец Билли Джо Сондерс считает Геннадия Головкина победителем боя с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

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Бой казахстанского и мексиканского боксеров 17 сентября завершился ничьей, один судья отдал предпочтение казахстанцу, второй — мексиканцу, третий насчитал равное количество точных ударов.

«Ничья или ограбление. GGG победитель для меня!» — написал Сондерс в своем твиттере. Одновременно британец намекнул на то, что предполагал лояльность судей по отношению к «Канело».

Головкин после боя, в котором он впервые на профи-ринге не одержал победу, выразил готовность встретиться с «Канело» вновь, мексиканский боксер ответил согласием.

Таким образом, гипотетический бой GGG с Сондерсом, которого добивался британец, вновь может стать для Головкина второстепенной задачей.

На кону боя 17 сентября стояли титулы Головкина WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе, которые он в очередной раз защитил. Канело выставлял на кон титул журнала The Ring, помимо этого в бою разыгрывался статус линейного чемпиона мира.

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