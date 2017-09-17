Сондерс считает, что GGG ограбили

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 17 сен — Sputnik. Чемпион мира в среднем весе по версии WBO британец Билли Джо Сондерс считает Геннадия Головкина победителем боя с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

Бой казахстанского и мексиканского боксеров 17 сентября завершился ничьей, один судья отдал предпочтение казахстанцу, второй — мексиканцу, третий насчитал равное количество точных ударов.

«Ничья или ограбление. GGG победитель для меня!» — написал Сондерс в своем твиттере. Одновременно британец намекнул на то, что предполагал лояльность судей по отношению к «Канело».

Головкин после боя, в котором он впервые на профи-ринге не одержал победу, выразил готовность встретиться с «Канело» вновь, мексиканский боксер ответил согласием.

Таким образом, гипотетический бой GGG с Сондерсом, которого добивался британец, вновь может стать для Головкина второстепенной задачей.