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11:06 (мск), источник: AmurMedia.ru

Злополучная лестница на остановке Судоверфь в Хабаровске наконец-то преобразилась

Рабочие не только заменили полуразрушенную конструкцию, но и уложили в асфальт несколько метров пешеходной дорожки.

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фотография
51
фотография

Хабаровск, 17 сентября, AmurMedia.

Печально известная лестница на улице Калараша, ведущая к переходу через улицу Краснореченская в Первом микрорайоне Хабаровска, наконец-то преобразилась. Рабочие установили новую конструкцию и заасфальтировали прилегающую к ней территорию, сообщил корр. ИА AmurMedia.

Напомним, жалобы на полуразрушенную лестницу около остановки Судоверфь поступали в редакцию информагентства неоднократно. Сие архитектурное сооружение давно нуждалось в ремонте, а по словам местных жителей последнее обновление здесь было больше 15 лет назад. Неудивительно, что за это время немало горожан пересчитали свои ребра на ступеньках лестницы, а то и посерьезней — прямо со ступенек попадали в травмпункт.

И вот в июле случилось чудо: в безрадостной ситуации появился позитивный просвет —лестницу начали ремонтировать. Рабочие дружно взялись за дело: в течение первых дней сняли старые бетонные плиты и асфальт в радиусе нескольких метров. Засыпали все песком и грунтом. Место строительства, как и положено, обнесли красной сигнальной ленточкой. Горожане терпеливо обходили стройплощадку, предвкушая скорое окончание ремонта.

Но не тут-то было. Спустя некоторое время работы на остановке Судоверфь остановились. Получить оперативный комментарий по поводу замершего ремонта лестницы в управлении дорог и внешнего благоустройства администрации корреспонденту информагентства не удалось. В приемной ответили, что и.о начальника управления Наталья Бурцева находится на совещании и по традиции предложили отправить редакционный запрос.

И вот, наконец, все работы (или почти все) закончены и по обновленной лестнице зашагали торопящиеся кто на работу, а кто домой, жители Первого микрорайона. Теперь здесь спокойно можно ходить и мамам с колясками, и людям с ограниченными возможностями здоровья, так как рабочие предусмотрительно сделали сбоку пандус.

Новое «место под солнцем» тут же заняли дачники со своей овощной-фруктовой продукцией.

— Очень здорово, что старую лестницу, из которой торчали железные штыри, заменили на новенькую. И инвалидам теперь удобно здесь спускаться. И дорожку плиткой уложили, вот только могли её продлить уж до киосков, там осталось-то проложить пару метров. И непонятно, что за «ров» остался вдоль всей линии. Зная наш народ, несложно догадаться, что совсем скоро он превратится в мусоросборник, — делится впечатлениями Раиса Леонидовна.

И хотя к строителям у горожан остались ещё некоторые вопросы, в целом, реконструкция удалась!

Кстати, на противоположной от лестницы стороне улицы Краснореченской, построенное в прошлом году ограждение под воздействием окружающей среды и горожан начинает потихоньку разрушаться. Может все-таки не стоит дожидаться, пока облетит вся плитка, а оперативно всё исправить?

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