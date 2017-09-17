Злополучная лестница на остановке Судоверфь в Хабаровске наконец-то преобразилась
Рабочие не только заменили полуразрушенную конструкцию, но и уложили в асфальт несколько метров пешеходной дорожки.
Рабочие не только заменили полуразрушенную конструкцию, но и уложили в асфальт несколько метров пешеходной дорожки.
Хабаровск, 17 сентября, AmurMedia.
Печально известная лестница на улице Калараша, ведущая к переходу через улицу Краснореченская в Первом микрорайоне Хабаровска,
Напомним, жалобы на полуразрушенную лестницу около остановки Судоверфь поступали в редакцию информагентства неоднократно. Сие архитектурное сооружение давно нуждалось в ремонте, а по словам местных жителей последнее обновление здесь было больше 15 лет назад. Неудивительно, что за это время немало горожан пересчитали свои ребра на ступеньках лестницы, а то и посерьезней — прямо со ступенек попадали в травмпункт.
И вот в июле случилось чудо: в безрадостной ситуации появился позитивный просвет —лестницу начали ремонтировать. Рабочие дружно взялись за дело: в течение первых дней сняли старые бетонные плиты и асфальт в радиусе нескольких метров. Засыпали все песком и грунтом. Место строительства, как и положено, обнесли красной сигнальной ленточкой. Горожане терпеливо обходили стройплощадку, предвкушая скорое окончание ремонта.
Но не
И вот, наконец, все работы (или почти все) закончены и по обновленной лестнице зашагали торопящиеся кто на работу, а кто домой, жители Первого микрорайона. Теперь здесь спокойно можно ходить и мамам с колясками, и людям с ограниченными возможностями здоровья, так как рабочие предусмотрительно сделали сбоку пандус.
Новое «место под солнцем» тут же заняли дачники со своей
— Очень здорово, что старую лестницу, из которой торчали железные штыри, заменили на новенькую. И инвалидам теперь удобно здесь спускаться. И дорожку плиткой уложили, вот только могли её продлить уж до киосков, там
И хотя к строителям у горожан остались ещё некоторые вопросы, в целом, реконструкция удалась!
Кстати, на противоположной от лестницы стороне улицы Краснореченской, построенное в прошлом году ограждение под воздействием окружающей среды и горожан начинает потихоньку разрушаться. Может