«Улицу Дальнего Востока» за два дня посетило 50 тысяч жителей и гостей Владивостока
Выставка имела огромный успех у граждан.
Выставка имела огромный успех у граждан.
Более 54 тысяч человек посетили выставку «Улица Дальнего Востока» в рамках III Восточного экономического форума. Из них 4 тысячи человек — участники ВЭФ-2017, и порядка 50 тысяч человек — жители и гости Владивостока, в том числе — более тысячи школьников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
К открытию «Улицы Дальнего Востока» была записана песня, слова которой придумали жители макрорегиона. Церемония открытия началась с торжественного шествия, в котором приняли участие более 350 человек. В небе состоялся демонстрационный пролет четырех авиационных пар многофункциональных сверхманевренных истребителей Су-35с, сделанных в Хабаровском крае.
Выставку на Университетской набережной ДВФУ посетили лидеры трех государств — президент России Владимир Путин, президент Республики Кореи Мун Чжэ Ин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.
Напомним, III Восточный экономический форум проходил