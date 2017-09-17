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11:13 (мск), источник: VLADNEWS

«Улицу Дальнего Востока» за два дня посетило 50 тысяч жителей и гостей Владивостока

Выставка имела огромный успех у граждан.

Источник: VLADNEWS

Более 54 тысяч человек посетили выставку «Улица Дальнего Востока» в рамках III Восточного экономического форума. Из них 4 тысячи человек — участники ВЭФ-2017, и порядка 50 тысяч человек — жители и гости Владивостока, в том числе — более тысячи школьников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Напомним, в 2017 году выставка впервые стала открытой для всех желающих. Люди смогли посетить грандиозное мероприятие в субботу и воскресение после ВЭФ — 9 и 10 сентября.

К открытию «Улицы Дальнего Востока» была записана песня, слова которой придумали жители макрорегиона. Церемония открытия началась с торжественного шествия, в котором приняли участие более 350 человек. В небе состоялся демонстрационный пролет четырех авиационных пар многофункциональных сверхманевренных истребителей Су-35с, сделанных в Хабаровском крае.

Выставку на Университетской набережной ДВФУ посетили лидеры трех государств — президент России Владимир Путин, президент Республики Кореи Мун Чжэ Ин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

Напомним, III Восточный экономический форум проходил 6—7 сентября во Владивостоке. На полях форума заключены 217 соглашений на сумму порядка 2,5 трлн рублей. Реализация этих соглашений позволит создать на Дальнем Востоке 68 тысяч рабочих мест.

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