«Улицу Дальнего Востока» за два дня посетило 50 тысяч жителей и гостей Владивостока

Более 54 тысяч человек посетили выставку «Улица Дальнего Востока» в рамках III Восточного экономического форума. Из них 4 тысячи человек — участники ВЭФ-2017, и порядка 50 тысяч человек — жители и гости Владивостока, в том числе — более тысячи школьников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Напомним, в 2017 году выставка впервые стала открытой для всех желающих. Люди смогли посетить грандиозное мероприятие в субботу и воскресение после ВЭФ — 9 и 10 сентября.