Учение «Запад-2017» вступает в активную фазу

Источник: БЕЛТА

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017» сегодня вступает в активную фазу, сообщает БЕЛТА.

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С 17 сентября начинается второй этап учения, во время которого будут отработаны вопросы управления войсками (силами) в ходе ведения военных действий при отражении агрессии против Союзного государства. Штабам всех уровней предстоит отработать широкий спектр задач, связанных с управлением войсками при отражении наступления сухопутных группировок противника, ведении контрдиверсионной борьбы с условным противником, незаконными военными формированиями.

На полигонах воинскими частями и подразделениями региональной группировки войск (сил) отработают ведение оборонительного боя, поиск, блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований при поддержке авиации. Так, на полигоне Ружанский сегодня запланировано практическое нанесение авиационного удара с применением авиационных средств поражения. На Осиповичском полигоне 18 сентября состоится розыгрыш ведения боя по удержанию оборонительных рубежей. На следующий день на полигоне Доманово будет продемонстрировано несение боевого дежурства подразделениями противовоздушной обороны.

Накануне в Минск прибыли наблюдатели от Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Украины, Швеции, Эстонии — по два представителя от каждого приглашенного государства. Программа их работы предусматривает посещение полигонов, где они смогут ознакомиться с практическими действиями участников совместного стратегического учения.

Совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017» началось 14 сентября. Первый этап завершился накануне. Штабы объединений и воинских частей на практике отрабатывали вопросы по управлению воинскими частями и подразделениями в ходе ведения специальных действий и уничтожения незаконных вооруженных формирований. Детально прорабатывались вопросы несения службы по охране и обороне важных государственных и военных объектов.

Учение продлится до 20 сентября. На территории Беларуси задействованы полигоны Лепельский, Борисовский, Лосвидо, Осиповичский, два полигона ВВС и войск ПВО — Ружанский и Домановский, а также два участка местности в Витебской области — Дретунь и Глубокое. В России оно пройдет на полигонах Лужский, Струги Красные и Правдинский в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях.