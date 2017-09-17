Молодечно — Кяна: электровоз повел грузовой поезд из Беларуси в Литву
Участок железной дороги для грузовых поездов между двумя странами был построен за два года.
Участок железной дороги для грузовых поездов между двумя странами был построен за два года.
МИНСК, 17 сен —Sputnik. Белорусская железная дорога открыла движение поездов на электровозной тяге на участке Молодечно — Гудогай — Кяна (Литва), сообщили Sputnik в
«Из Беларуси в Литву отправился первый грузовой поезд, ведомый электровозом БКГ1 с экспортной продукцией отечественных предприятий», — рассказали в БЖД.
Церемония открытия движения поездов на электровозной тяге на участке Молодечно — Гудогай — Кяна состоялась на станции Пруды.
В мероприятии приняли участие представители профильных министерство Беларуси и Литвы, а также другие высокие гости из двух стран, а также глава китайской компании компании по экспорту и ремонту электрооборудования.
В БЖД отметили, что впервые в новейшей истории Беларуси железнодорожными администрациями двух стран осуществлен проект по электрификации железнодорожных линий в международном сообщении.