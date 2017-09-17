Челябинскому аэропорту добавят автобусов

Источник: РИА "Новости"

Запуск новых автобусных рейсов в челябинский аэропорт обсудили на конгрессе перевозчиков в рамках выставки «ТехноЭкспо», сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

По словам директора по развитию ОА «Челябинское авиапредприятие» Алексея Слюняева, на сегодняшний день пик в аэропорту приходится на период с 2 до 6 часов утра, тогда как городской транспорт работает с 6 до 21 часа. Поэтому пассажиры большинства рейсов вынуждены добираться на такси. Начальник управления транспорта администрации города Роман Болотов сообщил, что данный вопрос находится на особом контроле главы Челябинска.

«Мы тоже обратили внимание, что надо стыковать рейсы. Раньше мы ориентировались на городских пассажиров, а не аэропорт, и гости города зачастую попадали вот в эти разрывы. У нас действительно на сегодняшний день есть сбои по выпуску автобусов на линию, но этот вопрос не остается без внимания, 10 автобусов уже закуплены и будут выставлены на эти маршруты с учетом расписания аэропорта», — отметил чиновник.

В разговоре с корреспондентом «АиФ-Челябинск» Роман Болотов не исключил запуска и экспресс-рейсов, при этом стоимость проезда, по его мнению, должна быть такой же, как и на обычных городских рейсах.

«Есть ещё одна сложность: очень много такси, возможно они нелегальные, проверить их очень сложно. Машины, как правило, стоят где-то подальше, не на привокзальной площади и, когда человек прилетает, в аэропорту уже дежурят какие-то люди, которые хватают за руку и предлагают отвезти. И как раз эти люди забирают часть пассажиропотока. Поэтому, когда мы ставим автобус, он у нас как бы и пустой. Походит, походит и перестаёт ходить. Я предлагаю провести совещание вместе с аэропортом и обсудить несколько вещей. Во-первых, чтобы автобус удобно стоял на посадке, и пассажир когда прилетел, обязательно “столкнулся носом” с автобусом. Второе — нам необходимо убрать из зоны прилета тех людей, которые хватают за руку и предлагают отвезти» — высказал своё мнение об организации транспортного обслуживания челябинского аэропорта заместитель министра транспорта Челябинской области Александр Филиппов.