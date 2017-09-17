Челябинскому аэропорту добавят автобусов
Рейсы общественного транспорта планируют состыковать с расписанием самолётов.
Рейсы общественного транспорта планируют состыковать с расписанием самолётов.
Запуск новых автобусных рейсов в челябинский аэропорт обсудили на конгрессе перевозчиков в рамках выставки «ТехноЭкспо», сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
По словам директора по развитию ОА «Челябинское авиапредприятие» Алексея Слюняева, на сегодняшний день пик в аэропорту приходится на период с 2 до 6 часов утра, тогда как городской транспорт работает с 6 до 21 часа. Поэтому пассажиры большинства рейсов вынуждены добираться на такси. Начальник управления транспорта администрации города Роман Болотов сообщил, что данный вопрос находится на особом контроле главы Челябинска.
«Мы тоже обратили внимание, что надо стыковать рейсы. Раньше мы ориентировались на городских пассажиров, а не аэропорт, и гости города зачастую попадали вот в эти разрывы. У нас действительно на сегодняшний день есть сбои по выпуску автобусов на линию, но этот вопрос не остается без внимания, 10 автобусов уже закуплены и будут выставлены на эти маршруты с учетом расписания аэропорта», — отметил чиновник.
В разговоре с корреспондентом «АиФ-Челябинск» Роман Болотов не исключил запуска и
«Есть ещё одна сложность: очень много такси, возможно они нелегальные, проверить их очень сложно. Машины, как правило, стоят
Отметим, что сейчас до аэропорта можно добраться на автобусах трёх маршрутов и одном маршрутном такси.