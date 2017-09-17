Восток Приморья окажется во власти тайфуна «Талим» вопреки прогнозам

Источник: РИА "Новости"

Тайфун «Талим», опасения по поводу которого недавно «развеяли» синоптики Приморского края, всё же нанесет региону удар. Спасатели предупреждают население восточных районов о сильных дождях и порывистом ветре.

«По данным Приморского УГМС: в связи с прохождением тайфуна “Талим” днём 18 и ночью 19 сентября в Дальнегорском городском округе, Кавалеровском, Ольгинском и Тернейском муниципальных районах пройдут дожди, местами сильные (с количеством 15−45 миллиметров за 12 часов и менее). На восточном побережье усилится ветер до 17−22 метров в секунду», — сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Спасатели призывают жителей и гостей Приморья скорректировать свои планы на этот период. Граждан просят отказаться от дальних поездок, воздержаться от пользования личным автотранспортом, а отдыхающим на прибрежной акватории или в отдаленных местах советуют покинуть места отдыха. Отказаться от выхода в море рекомендуют рыбакам и владельцам маломерных судов.

Населению, проживающему в пониженных участках местности, следует принять предупредительные меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности имущества. Спасатели прогнозируют различные чрезвычайные ситуации.

На сайте primpogoda.ru тем временем сообщается, что днём 18 сентября тайфун подойдет к западному побережью острова Хоккайдо, в ночь на 19 сентября — к проливу Лаперуза.

«Днем во вторник он выйдет в центральную часть Охотского моря и будет медленно затухать над его акваторией. Расчёты показывают, что тайфун не свернет в сторону Приморского края. Приморье окажется в его западной периферии. Из российских территорий основной удар примет Сахалин», — отмечается на сайте. При этом вихрь там относят «к категории суперфайфунов», предупреждая, что на своём пути он будет вызывать «катастрофические ливни и ураганный ветер».