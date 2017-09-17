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10:52 (мск), источник: ИА Башинформ

Стали известны победители третьего Уфимского международного марафона

УФА, 17 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В башкирской столице побит рекорд третьего Уфимского международного марафона. Ольга Дедова из Перми стала победительницей очередного спортивного праздника, преодолев марафонскую дистанцию 42,2 км с результатом 2 часа 40 минут.

Бегунья заняла также 5 место в общем зачете среди мужчин. В прошлом году она была восьмой, а победителями второго Уфимского международного марафона были свердловчане Алексей Никоноров и Максим Никольников.

«Я очень много готовилась на результат, а победа это приятное дополнение. Трасса здесь мне очень понравилась, в том году я здесь выиграла полумарафон. Так и думала, что приеду сюда вновь за личным результатом. Для меня победа очень много значит — пробежать полную трассу», — рассказала каналу БСТ Ольга Дедова.

В этом году Уфимский международный марафон проходит в третий раз. На дистанции вышли более 5000 спортсменов из 15 стран и 180 городов мира.. Кроссмены бежали по исторической части города Уфы. Дистанции проходили вдоль главных достопримечательностей столицы: памятника Салавату Юлаеву, Конгресс-холла, фонтана «7 девушек», ледового дворца «Уфа-Арена» и памятника Мустаю Кариму. В этом году участникам предстояло преодолеть четыре дистанции — 42,2 км, 21,1, 10 и 3 км. Для обеспечения безопасности дорожного движения во время подготовки и проведения мероприятия в столице республики временно перекрыто движение транспорта. Центр города до 16 часов закрыт для транспорта.

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