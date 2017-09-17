Стали известны победители третьего Уфимского международного марафона

Бегунья заняла также 5 место в общем зачете среди мужчин. В прошлом году она была восьмой, а победителями второго Уфимского международного марафона были свердловчане Алексей Никоноров и Максим Никольников.

«Я очень много готовилась на результат, а победа это приятное дополнение. Трасса здесь мне очень понравилась, в том году я здесь выиграла полумарафон. Так и думала, что приеду сюда вновь за личным результатом. Для меня победа очень много значит — пробежать полную трассу», — рассказала каналу БСТ Ольга Дедова.

В этом году Уфимский международный марафон проходит в третий раз. На дистанции вышли более 5000 спортсменов из 15 стран и 180 городов мира.. Кроссмены бежали по исторической части города Уфы. Дистанции проходили вдоль главных достопримечательностей столицы: памятника Салавату Юлаеву, Конгресс-холла, фонтана «7 девушек», ледового дворца «Уфа-Арена» и памятника Мустаю Кариму. В этом году участникам предстояло преодолеть четыре дистанции — 42,2 км, 21,1, 10 и 3 км. Для обеспечения безопасности дорожного движения во время подготовки и проведения мероприятия в столице республики временно перекрыто движение транспорта. Центр города до 16 часов закрыт для транспорта.