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12:56 (мск), источник: Sputnik.by

Щугорев: чем чище город, тем ниже уровень социальной агрессии

Российский журналист, ведущий телеканала «Россия 24» Дмитрий Щугорев сравнил уровень благоустройства в Минске и Москве и рассказал о том, как чистота и порядок в городах влияют на уровень преступности.

Источник: Sputnik.by

Один из основных моментов, которые обязательно должны быть в голове у градоначальников, это создание комфортной городской среды, которая делается не только для того, чтобы вокруг было красиво, но и для того, чтобы снизить уровень преступности, отметил российский журналист, ведущий телеканала «Россия 24» Дмитрий Щугорев в беседе на радио Sputnik Беларусь.

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«Вот идешь, и что-то глаз привлекает, у тебя душа направляется туда, тебе хочется на это смотреть. Но когда видишь какой-то разгуляй непонятный, где-то что-то разбито, где-то что-то не совсем прилично пахнет, то и все эти эстетические фрагменты осыпаются в сознании. И это, безусловно, влияет на психику. Вы, например, идете по раздолбанным кварталам и боитесь за себя либо готовитесь ответить на нападение», — говорит Щугорев.

Взаимосвязь городского благоустройства с уровнем уличной преступности — это психологический фактор, который не раз подчеркивали многие психологи.

«Чем в городе чище и ухоженнее, тем меньше у людей возникает желания гадить. И в то же время уровень социальной агрессии прямо пропорционален хаосу, который творится вокруг», — отмечает собеседник Sputnik.

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