Путешественник доехал на велосипеде из Калининграда до Владивостока

«Мечты сбываются! Вот и я доехал до Владивостока», — написал он в субботу на своей странице в Facebook, в доказательство поместив фотографию с собой на фоне знаменитого моста через пролив Босфор Восточный на остров Русский.

В комментариях путешественник сообщил, что за поездку сбросил как минимум 15 кг, но самочувствие при этом отличное.

Пробег начался 1 апреля у православного храма святого Александра Невского в Калининграде.

Маршрут пролегал через Куршскую косу, Литву, Латвию, Россию, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан и вновь Россию, передает ТАСС.

Все снаряжение уместилось на велосипеде Самбурова. Это спальник, палатка и самые необходимые вещи. По пути путешественник часто ночевал под открытым небом, продукты приобретал в магазинах. Границы стран Евросоюза пересек, воспользовавшись Шенгенской визой.

Это был первый подобный опыт для путешественника. Сам он считает себя скорее туристом, нежели спортсменом.

Велопробег был посвящен благотворительному фонду «Подари жизнь». С помощью поездки для фонда удалось собрать 50 тыс. рублей.