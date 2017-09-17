Дорожное движение по проспекту Штефана чел Маре будет ограничено
Сегодня движение транспорта по проспекту Штефана чел Маре ограничено на участке между улицами Пушкина и Сфатул Цэрий.
Сегодня движение транспорта по проспекту Штефана чел Маре ограничено на участке между улицами Пушкина и Сфатул Цэрий.
Обеспечивать общественный порядок будут дополнительные силы полиции.
«Правоохранители учли все факторы — большое количество людей, интерес к проводимым мероприятиям. Мы мобилизуем нужное число сотрудников, а в случае необходимости привлечем дополнительные силы», — заявил глава Управления общественного порядка ГИП МАРИН МАКСИАН.
Транспорт перенаправят по близлежащим улицам. Водителей призывают следовать указаниям патрульных инспекторов.