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11:35 (мск), источник: Publika.md

Дорожное движение по проспекту Штефана чел Маре будет ограничено

Сегодня движение транспорта по проспекту Штефана чел Маре ограничено на участке между улицами Пушкина и Сфатул Цэрий.

Источник: Publika.md

Обеспечивать общественный порядок будут дополнительные силы полиции.

«Правоохранители учли все факторы — большое количество людей, интерес к проводимым мероприятиям. Мы мобилизуем нужное число сотрудников, а в случае необходимости привлечем дополнительные силы», — заявил глава Управления общественного порядка ГИП МАРИН МАКСИАН.

Транспорт перенаправят по близлежащим улицам. Водителей призывают следовать указаниям патрульных инспекторов.

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