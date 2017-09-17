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11:41 (мск), источник: Комсомольская правда

В Петергофе открыли осенний сезон фонтанов

Зрители увидели шоу, посвященное русским первопроходцам.

В государственном музее-заповеднике «Петергоф» прошел осенний праздник фонтанов, на котором зрителям показали мультимедийный спектакль «Хождение за три моря».

Шоу на Большом каскаде посвятили русским первопроходцам — открывателям новых земель и морских горизонтов, покорителям воздушного пространства и космоса.

Используя 3D-мэппинг и традиционную компьютерную анимацию, зрителям представили историю свершений наших великих соотечественников: Афанасия Никитина, Ермака, Петра Первого, Ивана Крузенштерна, Николая Миклухо-Маклая, Валерия Чкалова и Юрия Гагарина.

Вице-губернатор Северной столицы Александр Говорунов поблагодарил генерального директора Елену Кальницкую и коллектив музея-заповедника за плодотворную работу.

Такие спектакли — не только феерия воды, музыки и света. Они образовывают, просвещают зрителей, рассказывая о важных событиях в истории нашей страны.
Александр Говорунов
Вице-губернатор Санкт-Петербурга
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