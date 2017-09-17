В Петергофе открыли осенний сезон фонтанов
Зрители увидели шоу, посвященное русским первопроходцам.
Зрители увидели шоу, посвященное русским первопроходцам.
В государственном
Используя 3D-мэппинг и традиционную компьютерную анимацию, зрителям представили историю свершений наших великих соотечественников: Афанасия Никитина, Ермака, Петра Первого, Ивана Крузенштерна, Николая
Такие спектакли — не только феерия воды, музыки и света. Они образовывают, просвещают зрителей, рассказывая о важных событиях в истории нашей страны.