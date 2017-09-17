Де ла Хойя высказался о возможном реванше Альвареса с Головкиным

Бой за титулы WBA Super, IBF и WBC в среднем весе между Головкиным и Альваресом прошел в субботу в Лас-Вегасе и завершился вничью.

Счет судейских записок — 118:110 в пользу Альвареса, 115:113 в пользу Головкина, 114:114. Казахстанец по итогам боя сохранил титулы.



Как отмечает Sports Illustrared, бой-реванш может состояться в следующем году.



Казахстанец пока не знает поражений на профессиональном ринге: 35-летний боксер одержал 37 побед (33 — нокаутом), ничья в бою с Альваресом стала первой в его карьере. На счету 27-летнего мексиканца 49 побед (34 — нокаутом) при одном поражении и двух ничьих.