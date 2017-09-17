15 тысяч человек приняли участие во Всероссийском дне бега в Москве

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Всероссийский день бега «Кросс нации» прошел под девизом «За здоровьем в парки и на спортплощадки» и собрал в столице 15 тысяч человек.

Министр спорта России Павел Колобков пробежал тысячу метров. По его словам, «Кросс нации» за последние годы стал самым массовым спортивным праздником в стране.

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«Бежит вся Россия — мы начали забеги на Сахалине и Камчатке, а закончим в Калининграде. “Кросс нации” — это мероприятие не для соревновательного духа, тут важно общение с людьми, у которых такие же интересы. Но в следующем году мы что-нибудь придумаем для того, чтобы внести спортивный интерес», — отметил министр.

В забеге также участвовали председатель Комитета Госдумы Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, руководитель Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев, олимпийские чемпионы по легкой атлетике Светлана Мастеркова и Юрий Борзаковский, победительницы олимпиад в художественной гимнастике Мария Зиновьева и Елена Шаламова, а также олимпийский чемпион по вольной борьбе Вадим Богиев.

Массовый забег в природном парке «Тушинский» прошел на одну тысячу метров, также состоялись забеги для некоторых возрастных групп на 500, 1500, три тысячи и шесть тысяч метров.

Спортсмены и люди с ограниченными физическими возможностями вышли на старт в Измайловском парке. Более подготовленные участники пробежали одну тысячу метров, остальные — 500 метров.