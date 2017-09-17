Движение в центре Кишинёва ограничено
Участок бульвара Штефана чел Маре между улицами Пушкина и Сфатул Цэрий перекрлыи для транспорта в связи с проведением ряда мероприятий.
Участок бульвара Штефана чел Маре между улицами Пушкина и Сфатул Цэрий перекрлыи для транспорта в связи с проведением ряда мероприятий.
Полиция предпринимает все меры для обеспечения общественного порядка.
«Полиция оценила все факторы — многолюдность, интерес к каждому мероприятию. Будет мобилизовано необходимое число сотрудников. В случае экстренных ситуаций привлекут дополнительные силы», — сказал глава Управления общественного порядка Генералнього инспектората полиции Марин Максиан.
Общественный транспорт перенаправлен на близлежащие улицы. В частности, троллейбусы курсируют по луице Букурешть.
Водителей призывают следовать указаниям патрульных инспекторов. Участников мероприятий предупреждают не приходить в центр города в состоянии алкогольного опьянения.