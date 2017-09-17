Президент Казахстана направил телеграмму Геннадию Головкину
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму Геннадию Головкину. Об этом сообщает
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму Геннадию Головкину. Об этом сообщает
Глава государства направил телеграмму Геннадию Головкину по завершению боксерского поединка за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBO, IBF и The ring, проходившего в
«Миллионы казахстанцев в едином порыве горячо болели за тебя, и ты проявил несгибаемую волю и высочайшее мастерство, выдержав жесткую конкуренцию в упорном и бескомпромиссном бою.
Пусть твой профессионализм, огромная работоспособность, заслуженный авторитет и самое главное — безграничная преданность своему делу послужат залогом ярких достижений в будущем, — говорится в телеграмме.
В завершение Президент Казахстана пожелал боксеру крепкого здоровья и успехов в дальнейшей карьере.