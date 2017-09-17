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14:38 (мск), источник: Kazinform

Президент Казахстана направил телеграмму Геннадию Головкину

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму Геннадию Головкину. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Reuters

Глава государства направил телеграмму Геннадию Головкину по завершению боксерского поединка за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBO, IBF и The ring, проходившего в Лас-Вегасе, США.

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«Миллионы казахстанцев в едином порыве горячо болели за тебя, и ты проявил несгибаемую волю и высочайшее мастерство, выдержав жесткую конкуренцию в упорном и бескомпромиссном бою.

Пусть твой профессионализм, огромная работоспособность, заслуженный авторитет и самое главное — безграничная преданность своему делу послужат залогом ярких достижений в будущем, — говорится в телеграмме.

В завершение Президент Казахстана пожелал боксеру крепкого здоровья и успехов в дальнейшей карьере.

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