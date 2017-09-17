Источник: БЕЛТА

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 18 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Читайте также Дождливая и ветреная погода ожидается в Беларуси в начале следующей недели

В понедельник будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, ночью и утром прогнозируются грозы. Ветер восточный с переходом на западный, сильный порывистый.

Температура воздуха в течение суток составит 12−18 градусов выше нуля, днем на юго-востоке будет плюс 19−22 градусов.

На северо-западе страны ожидаются сильные дожди.