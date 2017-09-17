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12:48 (мск), источник: БЕЛТА

Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 18 сентября

В понедельник будет облачно с прояснениями.

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Источник: БЕЛТА

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 18 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

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В понедельник будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, ночью и утром прогнозируются грозы. Ветер восточный с переходом на западный, сильный порывистый.

Температура воздуха в течение суток составит 12−18 градусов выше нуля, днем на юго-востоке будет плюс 19−22 градусов.

На северо-западе страны ожидаются сильные дожди.

Во многих районах прогнозируется усиление ветра порывами до 15−20 м/с, утром и днем по западной половине — до 21−24 м/с. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности.

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