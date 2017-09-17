В Кузбассе упавший с домкрата грузовик наехал на мужчину
Пострадавший госпитализирован с серьезными травмами.
Пострадавший госпитализирован с серьезными травмами.
Упавший с домкрата грузовик наехал на ремонтировавшего его мужчину. Инцидент произошел накануне на улице Карбышева в Березовском, сообщает Правоохранительный портал Кузбасса со ссылкой на источник в медицинских кругах.
По имеющимся данным, пострадавшим оказался 34-летний мужчина. Его госпитализировали с серьезными травмами. Источник сообщил, что у него диагностировали синдром длительного сдавливания.
Правоохранители начали проверку по факту произошедшего.