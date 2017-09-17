В районе Останкино откроется фестиваль «Круг света»

Источник: РИА Новости

«В этом году фестиваль света, музыки и фейерверков пройдет с 23 по 27 сентября на шести площадках. Открытие будет в районе Останкино в честь полувекового юбилея телебашни. Она же станет главным персонажем мультимедийного шоу», — написал Собянин «ВКонтакте».

Фестиваль пройдет в столице с 23 по 27 сентября на шести площадках: Останкино, Театральная площадь, Царицыно, театрально-концертный зал «Мир», центр Digital October и Строгино.

Вход на все площадки фестиваля по традиции бесплатный.