В районе Останкино откроется фестиваль «Круг света»
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Московский международный фестиваль «Круг света» откроется 23 сентября в районе Останкино по случаю 50-летия Останкинской телебашни, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Московский международный фестиваль «Круг света» откроется 23 сентября в районе Останкино по случаю 50-летия Останкинской телебашни, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«В этом году фестиваль света, музыки и фейерверков пройдет с 23 по 27 сентября на шести площадках. Открытие будет в районе Останкино в честь полувекового юбилея телебашни. Она же станет главным персонажем мультимедийного шоу», — написал Собянин «ВКонтакте».
Вход на все площадки фестиваля по традиции бесплатный.
Международный фестиваль «Круг света» проходит в Москве с 2011 года. В прошлом году для горожан разыграли световой спектакль на фасаде здания МГУ. Проекция площадью свыше 50 тысяч квадратных метров установила два мировых рекорда Книги Гиннеса — «Самая большая видеопроекция» (50 458 квадратных метров) и «Самая большая мощность светового потока при проецировании изображения» (4 264 346 люменов).