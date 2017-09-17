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14:09 (мск), источник: РИА Новости

В районе Останкино откроется фестиваль «Круг света»

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Московский международный фестиваль «Круг света» откроется 23 сентября в районе Останкино по случаю 50-летия Останкинской телебашни, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: РИА Новости

«В этом году фестиваль света, музыки и фейерверков пройдет с 23 по 27 сентября на шести площадках. Открытие будет в районе Останкино в честь полувекового юбилея телебашни. Она же станет главным персонажем мультимедийного шоу», — написал Собянин «ВКонтакте».

Фестиваль пройдет в столице с 23 по 27 сентября на шести площадках: Останкино, Театральная площадь, Царицыно, театрально-концертный зал «Мир», центр Digital October и Строгино.

Вход на все площадки фестиваля по традиции бесплатный.

Международный фестиваль «Круг света» проходит в Москве с 2011 года. В прошлом году для горожан разыграли световой спектакль на фасаде здания МГУ. Проекция площадью свыше 50 тысяч квадратных метров установила два мировых рекорда Книги Гиннеса — «Самая большая видеопроекция» (50 458 квадратных метров) и «Самая большая мощность светового потока при проецировании изображения» (4 264 346 люменов).

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